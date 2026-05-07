Seleção Sub-15 tem joia do Vitória como único representante nordestino

Siga o A TARDE no Google

O zagueiro Sandro Diniz da Silva, joia da base do Esporte Clube Vitória, foi convocado pela terceira vez para a Seleção Brasileira Sub-15.

Desta vez, o jovem defensor do Vitória disputará o Torneio Internacional Vlatko Marković, na Croácia, entre os dias 19 e 24 de maio.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O torneio é organizado pela Federação Croata de Futebol e disputado anualmente desde 2019. O Brasil estreia contra a Croácia, no dia 19, e depois enfrentará Inglaterra e Japão pelo Grupo A.

A convocação do técnico Guilherme Dalla Déa conta com Sandro como único representante do futebol nordestino. Com exceção do zagueiro rubro-negro, os 21 demais atletas todos atuam em clubes do sul e sudeste do país.