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FÁBRICA DE TALENTOS

Seleção Sub-15 tem joia do Vitória como único representante nordestino

Zagueiro foi convocado para disputa de torneio internacional

João Grassi
Por

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Sandro Diniz da Silva
Sandro Diniz da Silva - Foto: Divulgação | EC Vitória

O zagueiro Sandro Diniz da Silva, joia da base do Esporte Clube Vitória, foi convocado pela terceira vez para a Seleção Brasileira Sub-15.

Desta vez, o jovem defensor do Vitória disputará o Torneio Internacional Vlatko Marković, na Croácia, entre os dias 19 e 24 de maio.

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O torneio é organizado pela Federação Croata de Futebol e disputado anualmente desde 2019. O Brasil estreia contra a Croácia, no dia 19, e depois enfrentará Inglaterra e Japão pelo Grupo A.

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A convocação do técnico Guilherme Dalla Déa conta com Sandro como único representante do futebol nordestino. Com exceção do zagueiro rubro-negro, os 21 demais atletas todos atuam em clubes do sul e sudeste do país.

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Tags:

esporte clube vitória seleção brasileira

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