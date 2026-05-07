FÁBRICA DE TALENTOS
Seleção Sub-15 tem joia do Vitória como único representante nordestino
Zagueiro foi convocado para disputa de torneio internacional
O zagueiro Sandro Diniz da Silva, joia da base do Esporte Clube Vitória, foi convocado pela terceira vez para a Seleção Brasileira Sub-15.
Desta vez, o jovem defensor do Vitória disputará o Torneio Internacional Vlatko Marković, na Croácia, entre os dias 19 e 24 de maio.
O torneio é organizado pela Federação Croata de Futebol e disputado anualmente desde 2019. O Brasil estreia contra a Croácia, no dia 19, e depois enfrentará Inglaterra e Japão pelo Grupo A.
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A convocação do técnico Guilherme Dalla Déa conta com Sandro como único representante do futebol nordestino. Com exceção do zagueiro rubro-negro, os 21 demais atletas todos atuam em clubes do sul e sudeste do país.
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