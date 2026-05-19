Vitória x ABC: veja onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

O Vitória segue vivo na Copa do Brasil, tenta fugir da zona de rebaixamento no Brasileirão e, junto a tudo, ainda busca terminar a temporada com um título em mãos. Com poucos passos restantes até a taça, o Leão da Barra enfrenta o ABC, time da Série D do Brasileirão, pela Copa do Nordeste nesta quarta-feira, 20, às 21h30.

Jogando em casa, no Barradão, o Rubro-Negro disputa o jogo de ida da semifinal, tendo que se garantir para decidir a vaga na final fora de casa, no Fraqueirão, casa do ABC. A meta, então, é conseguir uma "folga de gols" no estádio do Vitória - e o retrospecto indica que é possível.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Já há 26 anos sem perder em casa para o ABC, desde que perdeu por 2 a 1 em abril de 2000 pela segunda fase da Copa do Brasil e foi eliminado do torneio, o Vitória chega muito mais estabilizado do que o ABC para a partida.

Na temporada, já são sete jogos de invencibilidade como mandante no Barradão, sendo seis vitórias e um empate. Ao longo de 18 jogos no próprio estádio em toda a temporada, o Vitória perdeu apenas três vezes, contando muito com o "poder do Barradão" para garantir a classificação para a final do Nordestão.

Grande favorito na competição, especialmente com a adição da regra da Confederação Brasileira de Futebol que tirou o Bahia do torneio por disputar uma competição da CONMEBOL na temporada, o Vitória conta com a Copa do Nordeste para ganhar seu primeiro título na temporada, após o vice no Baianão.

Vitória - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Transmissão

A partida será transmitida na televisão aberta e no YouTube pela TV Aratu.

Prováveis escalações

Jair Ventura sente os desfalques de Dudu, Edu, Camutanga, Ismael e Pato por pós-cirúrgico, e Mateus Silva Ricceli e Pedro Henrique por lesão, enquanto Waguinho Dias não conta com Jhosefer, Darlan e Régis Potiguar para a escalação do ABC, todos por lesão.

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Baralhas, Zé Vitor e Emmanuel Martínez; Erick, Renê e Matheuzinho. Técnico: Jair Ventura.

ABC: Matheus Alves, Lucas Marques, Edson, Wellington Carvalho e Dudu Mandai; Jonathan, Geilson e Luiz Fernando; João Pedro, Wallyson e Igor Bahia. Técnico: Waguinho Dias.

Arbitragem