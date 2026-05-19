COPA DO MUNDO
Neymar vibra com Raphinha após convocação: “Vamos ganhar essa p*!”
Camisa 10 da Seleção conversou com Raphinha após convocação e demonstrou confiança na busca pelo hexacampeonato
Convocado para disputar a Copa do Mundo de 2026, o atacante Neymar viveu momentos de emoção após ouvir o próprio nome na lista anunciada pelo técnico Carlo Ancelotti. Logo depois da confirmação, o camisa 10 da Seleção conversou por videochamada com Raphinha, atacante do Barcelona, que também foi convocado para o Mundial.
Durante a ligação, Neymar agradeceu o apoio recebido do companheiro de seleção e mostrou confiança na busca pelo hexacampeonato.
Vamos, caralho! Tamo junto! Rafa, obrigado! Você sabe o carinho que tenho por você. Obrigado por tudo, tá? Tamo junto, vai dar tudo certo. Nós vamos ganhar essa porra!Neymar - camisa 10 da Seleção Brasileira
O momento foi compartilhado pelo jogador em seu canal oficial no YouTube, onde também mostrou os bastidores da convocação. Antes da divulgação da lista, o atacante apareceu ansioso enquanto aguardava a leitura dos nomes feita por Carlo Ancelotti.
Ao ser confirmado entre os convocados, Neymar não segurou a emoção e chorou. Antes mesmo da oficialização da convocação, o craque já havia afirmado que a edição de 2026 deverá ser sua despedida das Copas do Mundo.
“É dificil não se emocionar, por tudo que a gente passou, por tudo que eles me viram passar, e eu chegar e conseguir disputar mais uma Copa do Mundo. É um choro de muita felicidade. Quero agradecer demais a todos os brasileiros que torceram e apoiaram, que me pediram na seleção. Foi muito legal ver esse carinho. Agora somos todos um, mais uma Copa do Mundo para disputar, e com certeza daremos a vida para trazer a Copa para o Brasil. Estou muito feliz”.
A convocação marca o retorno de Neymar ao principal torneio do futebol mundial após anos marcados por lesões e questionamentos sobre sua permanência na seleção brasileira.