Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COPA DO MUNDO

COPA DO MUNDO

Neymar vibra com Raphinha após convocação: “Vamos ganhar essa p*!”

Camisa 10 da Seleção conversou com Raphinha após convocação e demonstrou confiança na busca pelo hexacampeonato

Redação
Por Redação
Neymar vibra com Raphinha após convocação para Copa
Neymar vibra com Raphinha após convocação para Copa - Foto: CARL DE SOUZA / AFP

Convocado para disputar a Copa do Mundo de 2026, o atacante Neymar viveu momentos de emoção após ouvir o próprio nome na lista anunciada pelo técnico Carlo Ancelotti. Logo depois da confirmação, o camisa 10 da Seleção conversou por videochamada com Raphinha, atacante do Barcelona, que também foi convocado para o Mundial.

Durante a ligação, Neymar agradeceu o apoio recebido do companheiro de seleção e mostrou confiança na busca pelo hexacampeonato.

Vamos, caralho! Tamo junto! Rafa, obrigado! Você sabe o carinho que tenho por você. Obrigado por tudo, tá? Tamo junto, vai dar tudo certo. Nós vamos ganhar essa porra!

Neymar - camisa 10 da Seleção Brasileira

O momento foi compartilhado pelo jogador em seu canal oficial no YouTube, onde também mostrou os bastidores da convocação. Antes da divulgação da lista, o atacante apareceu ansioso enquanto aguardava a leitura dos nomes feita por Carlo Ancelotti.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

COPA DO MUNDO

Convocação do Brasil na Copa 2026: conheça mais sobre o time de Ancelotti
Convocação do Brasil na Copa 2026: conheça mais sobre o time de Ancelotti imagem

COPA DO MUNDO

Saiba como ligação de última hora mudou o destino de Neymar na Seleção
Saiba como ligação de última hora mudou o destino de Neymar na Seleção imagem

RECORDE

Convocado, Neymar pode virar recordista do Brasil em Copas do Mundo
Convocado, Neymar pode virar recordista do Brasil em Copas do Mundo imagem

Ao ser confirmado entre os convocados, Neymar não segurou a emoção e chorou. Antes mesmo da oficialização da convocação, o craque já havia afirmado que a edição de 2026 deverá ser sua despedida das Copas do Mundo.

“É dificil não se emocionar, por tudo que a gente passou, por tudo que eles me viram passar, e eu chegar e conseguir disputar mais uma Copa do Mundo. É um choro de muita felicidade. Quero agradecer demais a todos os brasileiros que torceram e apoiaram, que me pediram na seleção. Foi muito legal ver esse carinho. Agora somos todos um, mais uma Copa do Mundo para disputar, e com certeza daremos a vida para trazer a Copa para o Brasil. Estou muito feliz”.

A convocação marca o retorno de Neymar ao principal torneio do futebol mundial após anos marcados por lesões e questionamentos sobre sua permanência na seleção brasileira.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

copa do mundo neymar Raphinha

Relacionadas

Mais lidas