Saiba como ligação de última hora mudou o destino de Neymar na Seleção

Saiba como ligação mudou destino de Neymar na Seleção - Foto: CARL DE SOUZA / AFP

Uma conversa franca e direta foi decisiva para recolocar Neymar nos planos da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. O contato, realizado na última quinta-feira, 14, marcou a reaproximação do atacante com o técnico Carlo Ancelotti e mudou o cenário que até então parecia improvável para o camisa 10 do Santos.



Quatro dias antes da divulgação oficial da lista de convocados, Ancelotti e o diretor de seleções da CBF, Rodrigo Caetano, fizeram uma chamada de vídeo para Neymar. Durante a conversa, os dirigentes optaram por expor de maneira transparente o novo contexto que o jogador encontrará em seu retorno à Seleção após quase três anos afastado.



Na conversa, Ancelotti deixou claro que Neymar não será o capitão da equipe e revelou que já possui uma base montada para a Copa do Mundo sem o atacante entre os titulares em um primeiro momento. Além disso, o treinador detalhou mudanças implementadas no ambiente da Seleção desde o início de sua gestão.



O italiano e Rodrigo Caetano também anteciparam ao jogador todas as novas regras internas adotadas pela CBF, incluindo restrições em comparação ao período anterior vivido por Neymar na Seleção. Entre as orientações dadas ao atacante, houve até recomendação para reduzir a exposição nas redes sociais.



Do outro lado da ligação, Neymar recebeu o contato de maneira positiva. Sorridente durante a conversa, o camisa 10 prometeu empenho total para ajudar o grupo em mais uma disputa de Copa do Mundo.



O diálogo foi o primeiro contato direto entre Ancelotti e Neymar desde setembro. Pessoas ligadas à CBF relataram que a conversa ocorreu em clima leve e foi fundamental para aumentar a confiança da comissão técnica no retorno do atacante. A partir da sexta-feira, 15, internamente, a convocação do jogador já era tratada como muito provável.



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Na manhã desta segunda-feira, 18, a CBF ainda monitorou a situação física de Neymar após o atacante deixar o jogo do Santos contra o Coritiba reclamando de dores na panturrilha. Após avaliação inicial indicar ausência de lesão, a comissão técnica bateu o martelo pela convocação, favorecida também pela saída de João Pedro da lista final.



Depois da convocação oficial, Carlo Ancelotti participou do Jornal Nacional e revelou a pessoas próximas que recebeu uma mensagem de agradecimento de Neymar, celebrando a oportunidade com palavras de carinho e emojis nas cores verde e amarelo. O contato entre treinador e jogador, que esteve distante nos últimos meses, voltou a ser retomado às vésperas da Copa do Mundo.



Neymar e os outros 25 convocados se apresentam à seleção brasileira no próximo dia 27 de maio, na Granja Comary, em Teresópolis. Antes da estreia no Mundial, o Brasil ainda fará dois amistosos preparatórios.



O primeiro será no dia 31 de maio, diante do Panamá, no Maracanã, em amistoso de despedida diante da torcida brasileira. Já no dia 6 de junho, a equipe encara o Egito, em Cleveland, nos Estados Unidos.



A estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo está marcada para o dia 13 de junho, contra Marrocos, em Nova Jersey.