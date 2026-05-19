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HOME > esportes > E.C.BAHIA

CENI ABRE O JOGO

Entenda por que joia da base ficou fora da última partida do Bahia

Treinador do Bahia explicou ausência de Kauê Furquim no duelo contra o Grêmio

Téo Mazzoni
Por
| Atualizada em
Ceni explica ausência de joia da base no Bahia
Ceni explica ausência de joia da base no Bahia -

O Esporte Clube Bahia empatou com o Grêmio por 1 a 1 no último domingo, 17, na Arena Fonte Nova, em partida na qual o técnico Rogério Ceni não pôde contar com Kike Oliveira. O atacante uruguaio ficou fora do confronto por questões contratuais, já que está emprestado ao Esquadrão pelo clube gaúcho.

Com a ausência do jogador pelo lado direito do ataque, havia expectativa de que Kauê Furquim voltasse a compor a lista de relacionados. No entanto, a jovem joia da base ficou mais uma vez fora da relação, levantando dúvidas sobre os motivos de suas recentes ausências nas listas do Tricolor.

Contudo, conforme revelou Rogério Ceni, a ausência de Kauê Furquim diante do Grêmio teve uma explicação. Segundo o treinador, o jogador sentiu um desconforto na coxa três dias antes da partida, enquanto estava à disposição da equipe sub-20 do Esquadrão no Campeonato Brasileiro da categoria. De acordo com o comandante, caso isso não tivesse acontecido, o jovem seria convocado para o duelo.

O Kauê [Furquim], que eu iria trazer para o jogo, teve um incômodo na coxa no jogo contra o América-MG, no sub-20

Rogério Ceni - técnico do Bahia

"Eu precisava desse quarto ponta, já que o Kike não estava [...] Então, não tínhamos esse ponta e, por isso, tivemos que manter o Pulga até o final", afirmou o treinador do Bahia.

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Apesar da justificativa para a ausência no confronto do último domingo, vale destacar que Kauê Furquim não é relacionado para uma partida do Bahia há quase um mês. A última vez em que apareceu na lista de convocados foi no duelo contra o Santos, no dia 25 de abril.

Além disso, o jovem não entra em campo pelo Tricolor de Aço há mais de dois meses. Sua última atuação aconteceu diante do Jacuipense, no dia 14 de março. Também é importante ressaltar que o atleta desfalcou o Esquadrão durante boa parte do último mês por estar servindo à Seleção Brasileira Sub-17.

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Esporte Clube Bahia Kauê Furquim Rogério Ceni

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