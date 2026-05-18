Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.BAHIA

DESFALQUE!

Bahia confirma lesão de Juba e perde artilheiro por longo período

Lateral desfalca o Tricolor na próxima rodada do Brasileirão

Lucas Vilas Boas
Por
Luciano Juba em campo pelo Bahia
Luciano Juba em campo pelo Bahia -

O Bahia anunciou na noite desta segunda-feira, 18, que o lateral-esquerdo Luciano Juba foi diagnosticado com uma lesão do músculo reto femoral da coxa esquerda. Entre os 55 jogadores presentes na pré-lista da Seleção Brasileira do técnico Carlo Ancelotti, o jogador se machucou no segundo tempo do empate com o Grêmio, no último domingo, 17.

O camisa 46 foi substituído por Iago Borduchi durante a partida na Arena Fonte Nova, que contribuiu com a assistência para o único gol do Tricolor no confronto, marcado por Sanabria. O lateral deve ser o escolhido pelo treinador Rogério Ceni para atuar entre os titulares enquanto Juba estiver afastado dos gramados.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Artilheiro do Bahia na temporada, Luciano Juba tem oito gols e três assistências em 2026, e, apesar de ter ficado de fora da convocação final da Seleção para a Copa do Mundo, esteve entre os cotados para a lista oficial. De acordo com o portal 'ge,' ele deve voltar aos gramados somente após o Mundial.

Nota oficial divulgada pelo Bahia:

"Após exame de imagem realizado na tarde desta segunda-feira (18), foi confirmada uma lesão do músculo reto femoral da coxa esquerda do atleta Luciano Juba. Ele já iniciou protocolo de tratamento conservador no Centro de Treinamento Evaristo de Macedo".

Leia Também:

POR QUE NÃO JOGOU?

Ceni expõe pedido inusitado que tirou titularidade de Marcos Victor
Ceni expõe pedido inusitado que tirou titularidade de Marcos Victor imagem

ALERTA LIGADO

Bahia chega a sete jogos sem vencer e iguala pior jejum desde 2024
Bahia chega a sete jogos sem vencer e iguala pior jejum desde 2024 imagem

BAHIA

“Pode ganhar jogos”: Rogério Ceni sai em defesa de Éverton Ribeiro
“Pode ganhar jogos”: Rogério Ceni sai em defesa de Éverton Ribeiro imagem

Jogos que o Bahia vai disputar antes da parada para a Copa do Mundo

  • Coritiba x Bahia | segunda-feira, 15, às 20h (Couto Pereira);
  • Bahia x Botafogo | sábado, 30, às 17h30 (Arena Fonte Nova).

Contratado a custo zero em setembro de 2023, Luciano Juba tem 162 jogos com a camisa do Bahia, com 19 gols e 18 assistências. Ele também soma passagens por Sport e Confiança.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

Esporte Clube Bahia Luciano Juba

Relacionadas

Mais lidas