“Pode ganhar jogos”: Rogério Ceni sai em defesa de Éverton Ribeiro

Pressionado, Éverton Ribeiro ganha respaldo de Rogério Ceni - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Em meio à má fase do Esporte Clube Bahia, nem mesmo Éverton Ribeiro tem conseguido se destacar. Pelo contrário: o camisa 10 tem sido um dos nomes mais criticados pela torcida tricolor em razão do desempenho apresentado em campo. Neste domingo, 17, contra o Grêmio, o capitão azul, vermelho e branco voltou a ter uma atuação abaixo do esperado.



Após a partida, durante entrevista coletiva, o técnico Rogério Ceni foi questionado sobre a permanência do meia entre os titulares, diante do momento ruim vivido pelo jogador com a camisa tricolor. O treinador afirmou que, mesmo sem atravessar grande fase, Éverton Ribeiro ainda pode decidir jogos para o Bahia.



Ceni iniciou a resposta reconhecendo que o camisa 10 caiu de rendimento, principalmente no quesito intensidade, mas ressaltou que não pode afirmar se isso está relacionado à idade do atleta, atualmente com 37 anos. Ainda assim, reforçou a confiança no que o jogador pode entregar.

É um jogador em que eu acredito, não só pela admiração e pelo respeito. Acho que ele pode ganhar jogos para mim Éverton Ribeiro - craque do Bahia

“Hoje, por exemplo, os primeiros minutos dele foram ruins em campo. Ele não conseguiu desenvolver. No fim do primeiro tempo, começou a jogar melhor. Eu já tinha pensado, talvez, em tirá-lo no intervalo, mas ele melhorou nos últimos 15 minutos da primeira etapa. Depois, ainda fez boas jogadas e tentou no segundo tempo. Quando achei que não dava mais, tentei fazer um meio-campo um pouco mais forte”, pontuou o comandante.



Apesar da confiança na capacidade técnica de Éverton Ribeiro, Rogério Ceni não descartou utilizar o jogador como opção no banco de reservas em determinadas partidas, especialmente fora de casa. “Mas, como todos, logicamente ele pode sair da linha, especialmente em jogos fora de casa, começar uma partida e entrar no segundo tempo”, concluiu.