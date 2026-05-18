Bahia chega a sete jogos sem vencer e iguala pior jejum desde 2024

Sem vencer há sete jogos, Bahia revive drama de 2024 - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O momento do Esporte Clube Bahia segue longe de uma reação. Um mês após Rogério Ceni admitir, depois da derrota para o Remo no jogo de ida da Copa do Brasil, que o time atravessava sua pior fase desde 2023, o cenário do Tricolor de Aço ficou ainda mais delicado.



Com o empate diante do Grêmio, neste domingo, 17, na Arena Fonte Nova, o Bahia chegou ao sétimo jogo consecutivo sem vencer na temporada. A sequência negativa iguala o maior jejum do clube desde 2024, quando, na reta final daquela edição do Campeonato Brasileiro, acumulou cinco derrotas e dois empates nas últimas rodadas da competição.



Apesar de a série atual ter uma derrota a menos e um empate a mais em comparação ao retrospecto de 2024, o contexto aumenta a pressão sobre o elenco e a comissão técnica. Isso porque, além dos tropeços no Brasileirão, o Esquadrão acabou eliminado precocemente da Copa do Brasil após perder os dois confrontos da 5ª fase para o Remo.



Veja os últimos sete jogos do Bahia:

Bahia 1x1 Grêmio — Brasileirão 2026 (Rodada 16)

Remo 2x1 Bahia — Copa do Brasil 2026 (5ª fase)

Bahia 1x2 Cruzeiro — Brasileirão 2026 (Rodada 15)

São Paulo 2x2 Bahia — Brasileirão 2026 (Rodada 14)

Bahia 2x2 Santos — Brasileirão 2026 (Rodada 13)

Bahia 1x3 Remo — Copa do Brasil 2026 (5ª fase)

Flamengo 2x0 Bahia — Brasileirão 2026 (Rodada 12)

Confira a sequência de 2024:

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Bahia 1x1 Athletico Paranaense — Brasileirão 2024 (Rodada 35)

Bahia 1x2 Palmeiras — Brasileirão 2024 (Rodada 34)

Juventude 2x1 Bahia — Brasileirão 2024 (Rodada 33)

Bahia 0x3 São Paulo — Brasileirão 2024 (Rodada 32)

Vasco 3x2 Bahia — Brasileirão 2024 (Rodada 31)

Cruzeiro 1x1 Bahia — Brasileirão 2024 (Rodada 30)

Bahia 0x2 Flamengo — Brasileirão 2024 (Rodada 29)

O momento ruim aumentou a insatisfação da torcida tricolor. Antes, durante e após o empate contra o Grêmio, integrantes da Bamor promoveram protestos direcionados principalmente ao técnico Rogério Ceni.



Depois do apito final na Arena Fonte Nova, parte dos torcedores deixou o estádio e seguiu para a frente do condomínio de luxo onde mora o treinador, nas imediações de Camaçari, ampliando a pressão sobre o comandante do Esquadrão.