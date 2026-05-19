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ATAQUE DO BAHIA

Em alta, Sanabria pode virar titular no próximo jogo do Bahia

Rogério Ceni abriu caminho para o argentino

Téo Mazzoni
Por
Argentino marcou contra o Grêmio, recebeu elogios de Rogério Ceni e tem melhores números ofensivos entre os pontas do elenco
Argentino marcou contra o Grêmio, recebeu elogios de Rogério Ceni e tem melhores números ofensivos entre os pontas do elenco -

No jogo contra o Grêmio, no último domingo, 17, o atacante Mateo Sanabria mais uma vez foi importante para o Esporte Clube Bahia ao marcar o gol de empate e evitar uma nova derrota na sequência de sete jogos sem vencer.

Novamente se destacando ao sair do banco de reservas, o argentino pode estar próximo de virar titular. Ao menos, foi o que revelou o técnico Rogério Ceni durante coletiva realizada após o apito final. Segundo o treinador tricolor, “nada impede que ele comece o próximo jogo”.

Pode estar presente no próximo jogo, vem entrando bem. No um contra um, ele é muito habilidoso [...] fez um belo jogo na parte ofensiva. Ele faz parte do grupo, está entrando nos jogos. Nada impede que ele comece o próximo jogo

Rogério Ceni - técnico do Bahia


A possível titularidade de Mateo Sanabria ganha força ao analisar que, embora seja o atacante de beirada com menos jogos e minutos em campo pelo Tricolor de Aço em 2026, ele tem sido o atleta que mais contribui ofensivamente para a equipe. No total, o argentino soma três gols e três assistências em 15 jogos, com apenas 393 minutos em campo, o equivalente a cerca de quatro partidas completas na temporada.

Em comparação com os outros pontas do elenco, Sanabria é quem possui a melhor produção ofensiva. Entre eles, Pulga, por exemplo, é o jogador que mais atuou e tem mais minutos em campo: são 24 jogos e 1.676 minutos disputados, mas com apenas um gol e duas assistências.

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Além do camisa 16, Ademir e Kike Oliveira também deixam a desejar. O brasileiro soma 23 partidas, com dois gols e uma assistência, além de 864 minutos em campo. Já Kike é o segundo atacante de beirada com mais jogos no ano, com 23 aparições e mais de 1.353 minutos disputados, tendo contribuído com dois gols e duas assistências.

Outro dado que chama atenção na disputa por uma vaga entre os onze iniciais do Esquadrão é a quantidade de oportunidades dadas por Rogério Ceni como titular a cada jogador da posição ao longo da temporada.

Enquanto Sanabria foi escolhido para iniciar entre os onze titulares apenas três vezes — sendo substituído no intervalo ou na metade do segundo tempo em todas elas —, Pulga, Ademir e Kike começaram jogando em 18, 10 e 13 oportunidades, respectivamente.

A propósito, na última vez em que Rogério Ceni optou por Sanabria como titular, contra o Cruzeiro, o argentino foi sacado ainda no intervalo da partida. Já no compromisso seguinte, diante do Remo, sequer entrou em campo.

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Esporte Clube Bahia Mateo Sanabria Rogério Ceni

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