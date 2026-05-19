HOME > ESPORTES

POLÊMICA

Cantor baiano detona Neymar após escalação para Copa: "Ser humano podre"

Segundo o artista, “a convocação de Neymar humilha atletas que se esforçam e querem ser exemplos”

Edvaldo Sales
Artista disse que Neymar é um "ser humano podre"

O cantor e compositor Manno Góes não ficou feliz com a escalação de Neymar para a Copa do Mundo na segunda-feira, 18. O anúncio foi feito pelo técnico da seleção brasileira Carlo Ancelotti.

Em uma publicação no Instagram, o artista detonou a escolha:

Já entramos perdendo. Neymar já foi um bom jogador de futebol. Mas hoje é só um exemplo da decadência das virtudes. Um ser humano podre, tão pobre que só tem dinheiro. Já entramos humilhados. Que vergonha! O 7 x 1 chegou antes da hora.

Manno Góes - cantor

Segundo ele, “a convocação de Neymar humilha atletas que se esforçam e querem ser exemplos. Porque futebol é exemplo. Ensinem a seus filhos a não terem como exemplos pessoas como Neymar”.

O cantor complementou: “Lamentavelmente perderemos novamente, humilhados, com esse desagradável personagem ocupando o espaço de alguém que merecia estar lá no lugar dele. Os espanhóis devem estar rindo e agradecendo a Ancelotti. Que vergonha”.

A imagem compartilhada por Manno destaca a insatisfação:

Convocar Neymar é um desrespeito ao futebol do Brasil e aos profissionais. Já perdemos antes de ir.

Publicação feita por Manno Góes
Publicação feita por Manno Góes

Léo Santana vibra com convocação

Por outro lado, Léo Santana comemorou a escalação de Neymar. Nas redes sociais, o cantor resgatou uma interação que teve com o técnico no Carnaval de Salvador neste ano.

O técnico marcou presença na folia e acompanhou a festa de um camarote. Na ocasião, Léo fez um pedido: “Ah, e um detalhe Ancelotti. Coloca o Neymar nessa seleção brasileira, pelo amor de Deus”.

Na legenda da publicação, Léo ainda brincou: “Minha parte eu fiz”.

Convocação

Neymar foi convocado pela quarta vez para uma Copa. Ele esteve nas seleções de 2014, 2018 e 2022. Além dele, nomes Pelé, Cafu e Ronaldo foram convocados quatro vezes.

Além dele, dois jogadores de futebol baianos foram escalados para a Copa de 2026. O zagueiro Bremer, natural de Itapitanga, e meio-campista Danilo Santos, nascido em Salvador.

