Bahia em dobro: Danilo e Bremer representam o estado na Copa

Bremer e Danilo Santos - Foto: CBF I ChatGPT

A Seleção Brasileira está convocada, e a Bahia está presente em dobro na Copa do Mundo. Ambos baianos, o volante Danilo, do Botafogo, e o zagueiro Bremer, da Juventus, foram chamados por Carlo Ancelotti e estarão entre os 26 convocados do Brasil para o Mundial, que será realizado nos Estados Unidos, México e Canadá.

Nascidos em Salvador e Itapitanga, respectivamente, Danilo e Bremer se somam à lista de representantes do estado na história das copas, junto a nomes como Vampeta, Bebeto e Edílson.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De Fazenda Coutos à Seleção Brasileira

Natural de Salvador, Danilo cresceu no bairro de Fazenda Coutos, no Subúrbio Ferroviário, onde começou a jogar futebol em projetos sociais da região e no campo do Realce, antes de dar os primeiros passos nas divisões de base do Bahia.

O volante passou cerca de oito anos na base do Esquadrão, mas seguiu carreira longe do clube. Depois do Bahia, defendeu Jacuipense e Cajazeiras até chegar ao Palmeiras, onde viveu o período mais vitorioso da trajetória profissional.

No clube paulista, entre 2020 e 2022, Danilo fez parte de uma geração multicampeã, conquistando Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Recopa Sul-Americana e duas edições da Copa Libertadores.

Não demorou, então, que ele chegasse ao futebol europeu, indo à Inglaterra. Entre 2023 e 2025, atuou pelo Nottingham Forest, na Premier League, antes de retornar ao Brasil para defender o Botafogo.

Danilo Santos pela Seleção Brasileira | Foto: CBF

No clube carioca, Danilo rapidamente se firmou como peça importante. Na atual temporada, soma 21 partidas, nove gols e duas assistências. O bom momento também chegou à Seleção, tendo marcado seu primeiro gol com a camisa do Brasil, em amistoso contra a Croácia na última Data Fifa.

Foi assim que, com apenas 25 anos, mais um representante do "sangue novo" do Brasil apareceu entre nomes tradicionais da Seleção, podendo atuar como segundo volante, mas também contribuir em uma estrutura mais física no meio-campo.

Agora, aos olhos de Ancelotti, o volante baiano ganha a oportunidade de disputar sua primeira Copa do Mundo, levando a Bahia consigo.

Segunda Copa de Bremer

Enquanto Danilo fará sua estreia em Copas, o outro baiano da lista já conhece o ambiente da Seleção em um Mundial. O zagueiro Bremer, nascido em Itapitanga, no sul da Bahia, esteve no grupo que disputou a Copa do Mundo de 2022, no Catar, e agora foi novamente convocado para defender o Brasil em 2026.

A formação do defensor passou por Desportivo Brasil e São Paulo antes da profissionalização pelo Atlético Mineiro, em 2017. No Galo, Bremer ganhou projeção e abriu caminho para a transferência ao futebol italiano.

Negociado com o Torino, o zagueiro atuou por quatro temporadas no clube de Turim e alcançou o auge individual na temporada 2021/22, quando foi eleito o melhor defensor do Campeonato Italiano, famosa "escola de defensores". A regularidade e o destaque na Série A italiana o levaram à Juventus, time que defende desde 2022.

Bremer pela Seleção Brasileira | Foto: CBF

Pela Juventus, venceu uma Copa Itália e se mostrou como um zagueiro de força, imposição e grande capacidade no mano a mano, com boa leitura de antecipação e jogo aéreo. Consolidado no futebol europeu, Bremer chega à Copa de 2026 como uma das opções de Ancelotti para o setor defensivo e amplia sua história com a Seleção Brasileira.

Ainda que não comece como titular, Bremer promete uma alternativa de luxo para a defesa, podendo ser usado tanto em uma dupla quanto em uma linha com três zagueiros.