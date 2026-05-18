"MERECIA ESTAR NESSA LISTA"
Ancelotti explica cortes na Seleção e lamenta ausência de João Pedro
O atacante vinha se destacando no Chelsea e carregava grande expectativa para sua primeira Copa
A convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 não foi marcada apenas pela volta de Neymar. Depois de anunciar os 26 jogadores que defenderão o Brasil no Mundial, Carlo Ancelotti também precisou explicar as ausências de nomes muito esperados que ficaram fora da lista final, em uma escolha que, segundo o treinador, foi feita com consciência, respeito e base no acompanhamento completo dos atletas.
Durante a entrevista coletiva desta segunda-feira, 18, o técnico italiano citou jogadores como Andrey Santos, João Pedro, Hugo Souza e Bento entre os nomes que não foram chamados. Ancelotti afirmou sentir pelas ausências, mas reforçou que a comissão técnica precisou tomar decisões diante da limitação de vagas.
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João Pedro recebe elogio mas fica fora
Entre os cortes comentados pelo treinador, João Pedro foi o nome tratado com mais destaque. O atacante vinha de boa temporada pelo Chelsea e era considerado um dos jogadores com chance quase certa de aparecer na lista final para a Copa.
Ancelotti reconheceu o desempenho do jogador e admitiu que ele provavelmente tinha méritos para ser convocado, mas explicou que a comissão optou por outros nomes no setor ofensivo.
"Ficamos tristes por João Pedro, porque pela temporada que ele fez, provavelmente merecia estar nessa lista, mas infelizmente, com toda a consciência e o respeito possível, escolhemos outros jogadores", afirmou.
Ancelotti também defendeu o processo de escolha dos convocados. O treinador afirmou que trabalhou com todas as informações possíveis antes de fechar a lista e se colocou como a pessoa mais indicada para tomar a decisão final.
O italiano reforçou que as ausências fazem parte de uma convocação de Copa do Mundo, em que atletas em bom momento acabam ficando fora por causa da concorrência interna e das necessidades da equipe.
Expectativa alta para o Mundial
Apesar das decisões difíceis, Ancelotti demonstrou confiança no grupo chamado para representar o Brasil. O treinador disse estar com "expectativa alta" para a Copa do Mundo e agradeceu o apoio recebido ao longo do processo.
A convocação mobilizou grande atenção nacional e internacional, contando com quase 700 jornalistas credenciados, incluindo profissionais de países como Inglaterra, Itália, Estados Unidos, Japão e Argentina.
Com a lista definida, a Seleção Brasileira entra agora na reta final de preparação para o Mundial, enfrentando o Marrocos na primeira partida em 13 de junho, às 19h, no MetLife Stadium.