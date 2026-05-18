Neymar na Copa 2026: veja o legado do camisa 10 na seleção

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Neymar chega ao seu quarto Mundial com o status de maior artilheiro da história da Seleção nas contas da FIFA - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O anúncio oficial da lista de convocados de Carlo Ancelotti, nesta segunda, 18, confirmou o que muitos brasileiros esperavam: Neymar está de volta para disputar a Copa do Mundo de 2026.

Após um longo período de recuperação desde sua grave lesão em 2023 e o retorno recente aos gramados pelo Santos, o camisa 10 reassume o posto de principal referência técnica da Amarelinha.

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A convocação do craque não se baseia apenas em seu peso no vestiário, mas em um legado estatístico incontestável. Com marcas que superam lendas do futebol mundial, Neymar chega ao seu quarto Mundial com o status de maior artilheiro da história da Seleção nas contas da FIFA.

Estatísticas gerais pela Seleção

Desde sua estreia em agosto de 2010, ainda sob o comando de Mano Menezes, Neymar transformou a eficiência ofensiva do Brasil. Os números absolutos na Seleção Principal impressionam pelo equilíbrio entre gols e assistências.

Jogos oficiais: 128

Gols marcados: 79

Assistências distribuídas: 59

Média de gols: 0,61 por partida

Participações diretas em gols: 1,07 por jogo (mais de uma participação por partida)

Desempenho por competição

A versatilidade ofensiva de Neymar se reflete em todas as competições oficiais e amistosas que disputou com a camisa do Brasil. Veja como os gols e assistências do atacante estão distribuídos por torneio:

Amistosos internacionais: é o cenário onde o atacante mais atuou e balançou as redes, somando 46 gols e 30 assistências em 70 partidas disputadas.

Eliminatórias da Copa: demonstrando seu peso decisivo na América do Sul, o camisa 10 acumulou 16 gols e se destacou como um grande garçom, distribuindo 19 assistências em apenas 28 jogos.

Copa do Mundo: no palco principal do futebol mundial, o craque balançou as redes 8 vezes e contribuiu com 4 assistências ao longo de 13 jogos disputados nas edições de 2014, 2018 e 2022.

Copa América: na competição de seleções mais antiga do planeta, o atacante registrou 5 gols e 4 assistências em um total de 12 partidas.

Copa das Confederações: na histórica campanha do título de 2013, Neymar manteve uma média avassaladora, garantindo 4 gols e 2 assistências em apenas 5 jogos, torneio no qual também foi eleito o melhor jogador.

Peso histórico na Copa do Mundo de 2026

Ao carimbar o passaporte para o torneio sediado por Estados Unidos, México e Canadá, Neymar atinge prateleiras exclusivas na história do futebol brasileiro.

1. O clube dos quatro Mundiais

Neymar entra para o seleto grupo de jogadores brasileiros que disputaram quatro edições da Copa do Mundo consecutivas, igualando lendas vivas como Pelé, Ronaldo Fenômeno, Cafu, Nilton Santos, Djalma Santos, Emerson Leão e Castilho.

2. Recorde isolado de gols (critério FIFA)

Com os 79 gols oficiais, Neymar já superou Pelé (que soma 77 gols nas contas da entidade máxima do futebol). Cada gol marcado na Copa de 2026 isolará ainda mais o atacante no topo da artilharia histórica da Amarelinha.

3. Histórico em Copas anteriores

Brasil 2014: 5 jogos, 4 gols e 1 assistência (interrompida por lesão nas quartas).

Rússia 2018: 5 jogos, 2 gols e 2 assistências.

Catar 2022: 3 jogos, 2 gols e 1 assistência.

Fator Carlo Ancelotti e o novo desafio

A presença de Neymar na lista final de Ancelotti sana a principal dúvida tática da Seleção Brasileira. Sob a liderança do treinador italiano, o camisa 10 deve atuar em uma função de armação e transição, servindo de mentor e garçom para a velocidade de jovens pontas como Vinicius Jr. e Raphinha.

O Brasil estreia na Copa do Mundo de 2026 liderando o Grupo C, onde enfrentará Marrocos, Haiti e Escócia na fase inicial. Com ritmo de jogo recuperado no futebol nacional e números avassaladores na bagagem, Neymar terá a grande oportunidade de coroar sua trajetória histórica com a conquista do tão sonhado hexacampeonato.