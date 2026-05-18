"Ele vai jogar se merecer jogar", diz Ancelotti sobre Neymar na Copa

Neymar pela Seleção Brasileira - Foto: CBF

A espera acabou - Neymar foi convocado para a Copa, e Carlo Ancelotti foi direto ao ponto na hora de explicar o motivo. Anunciado nesta segunda-feira, 18, entre os 26 nomes chamados para defender a Seleção Brasileira, o atacante do Santos entrou na lista de Ancelotti justamente para o Mundial, mas ouviu do treinador um recado direto - terá o mesmo tratamento dos demais jogadores e só entrará em campo se estiver em condições de ajudar.

Durante a entrevista coletiva após a divulgação da convocação, Ancelotti afirmou que Neymar tem experiência, peso no ambiente da Seleção e carinho do grupo, mas deixou claro que a escalação será definida pelo desempenho nos treinos e pela condição apresentada até a estreia.

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"Ele vai jogar se merecer jogar", afirmou o treinador, ao ser questionado sobre a possibilidade de o camisa 10 ser titular na Copa.

Condição física pesou na avaliação

Fora da Seleção desde outubro de 2023, quando sofreu grave lesão em jogo contra o Uruguai, Neymar voltou ao radar da comissão técnica na reta final antes da convocação. Segundo Ancelotti, a avaliação feita ao longo do período recente levou em conta principalmente a parte física do atacante.

O treinador destacou que Neymar conseguiu atuar com continuidade nos últimos jogos pelo Santos e ainda pode evoluir até a estreia do Brasil no Mundial.

"A avaliação tem sido só a parte física para ele. Nos últimos jogos, jogou com continuidade, pode melhorar a condição até o primeiro jogo da Copa, mas pensamos que parte da experiência nesse tipo de competição, o carinho que tem no grupo, o ambiente que pode ajudar a criar e tirar o melhor dele", explicou Ancelotti.

Ancelotti pela Seleção Brasileira | Foto: CBF

O italiano também ressaltou que o atacante chega com a mesma responsabilidade dos demais convocados. Para ele, Neymar não terá uma função especial fora da lógica competitiva do elenco.

"Fizemos a avaliação dele durante todo o ano, jogou com continuidade, melhorou a condição física. É um jogador importante na Copa, tem o mesmo papel e obrigação que os outros. Tem a possibilidade de jogar, ficar no banco, tem a mesma responsabilidade. É experiente", completou.

"O gramado do treino vai decidir"

Ao ser perguntado se Neymar será utilizado entre os titulares, Ancelotti evitou cravar qualquer cenário. O treinador afirmou que já tem uma ideia inicial de equipe, mas reforçou que a definição será feita no dia a dia de preparação.

'Temos treinos e o gramado do treino vai decidir. Eu tenho uma ideia de qual pode ser a equipe titular, neste momento", disse.

A fala reforça o tom adotado pelo treinador durante toda a coletiva - Neymar foi convocado pela história, pelo carinho do time, pela experiência e pela evolução física recente, mas não terá vaga assegurada apenas pelo nome.