Ancelotti convoca jogadores que não testou antes da Copa; saiba quais

Carlo Ancelotti em coletiva de imprensa pela CBF - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

O Brasil está oficialmente convocado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. Entre as principais surpresas, estão as presenças de Neymar Júnior e Weverton, que não participaram do ciclo do técnico italiano e apareceram na lista final.

Neymar não atua pela Seleção desde o dia 17 de outubro de 2023, em jogo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo contra o Uruguai, em Montevidéu. Na ocasião, ele sofreu sua lesão mais grave da carreira, uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo.

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O astro do Santos esteve na primeira pré-lista de Ancelotti, em maio do ano passado, mas ficou fora da convocação definitiva. O treinador explicou que “Neymar teve um pequeno problema", mas deixou claro que ele não precisava ser testado. "Todos conhecem o Neymar. Toda a comissão, a Seleção, todos os torcedores conhecem”.

Neymar também chegou a ser chamado por Dorival Júnior em março de 2025, mas acabou cortado por lesão. O maior artilheiro da história da Seleção participará de seu quarto Mundial. Ele também esteve presente nas edições de 2014, 2018 e 2022.

Neymar comemora gol pela Seleção | Foto: Vitor Silva | CBF

Weverton surpreende no gol

Atleta que ganhou força nos bastidores da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nos últimos dias, Weverton participou da Copa do Mundo de 2022, mas também não esteve envolvido no ciclo de Ancelotti. Ele desbancou nomes como Bento e Hugo Souza, que foram testados pelo técnico de 66 anos.

A última atuação do goleiro do Grêmio pela Seleção foi em 25 de março de 2023, na derrota por 2 a 1 para Marrocos, sob o comando de Ramon Menezes. Já sua convocação mais recente ocorreu em março de 2025, com Dorival, mas ele não entrou em campo diante de Colômbia e Argentina, adversários naquela jornada.

Vale lembrar que Weverton foi titular pelo Brasil na conquista do Ouro Olímpico em 2016, nos Jogos do Rio, seu grande momento na carreira defendendo a Amarelinha.