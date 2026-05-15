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SELEÇÃO BRASILEIRA

À frente de Juba na Seleção, Alex Sandro é o pior em campo no Barradão

Lateral do Flamengo teve atuação apagada contra o Vitória às vésperas da convocação da Seleção Brasileira

Téo Mazzoni
Por
Alex Sandro tem pior nota na partida contra o Vitória
Alex Sandro tem pior nota na partida contra o Vitória -

A convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 está batendo à porta e, nesta quinta-feira, 14, a fragilidade na lateral esquerda do Brasil voltou a ficar evidente. Na partida entre Vitória e Flamengo, o principal nome da posição — ao menos na visão do técnico Carlo Ancelotti —, Alex Sandro, foi um dos piores em campo.

Na derrota do Flamengo por 2 a 0 para o Vitória, Alex Sandro registrou a pior nota da partida entre todos os atletas em campo: 5,8, conforme dados da plataforma Sofascore. Aos 26 minutos do segundo tempo, o lateral foi sacado da equipe titular para a entrada do uruguaio Guillermo Varela, lateral-direito de origem.

O jogador flamenguista somou 76 ações com a bola e teve um desempenho negativo tanto defensivamente quanto ofensivamente. Alex Sandro perdeu a posse em 21 oportunidades, venceu apenas três de 11 duelos pelo chão, realizou somente dois desarmes e não acertou nenhum drible ou cruzamento tentado na partida, além de terminar o jogo sem finalizar ao gol.

Durante a partida, Alex Sandro viveu um verdadeiro pesadelo diante de Erick, autor do primeiro gol do jogo, em jogada construída justamente pelo setor defensivo protegido pelo camisa 26 rubro-negro.

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Mesmo questionado por grande parte da torcida, Alex Sandro é figurinha e nas convocações de Carlo Ancelotti, à frente de Luciano Juba, do Esporte Clube Bahia, que vem se destacando desde a temporada passada. Em 2026, Juba despontou como o lateral-esquerdo com mais participações em gols entre todos os jogadores da posição nas 10 principais ligas do futebol mundial.

Na temporada, Juba — que está na pré-lista do treinador italiano para a Copa do Mundo — soma oito gols e três assistências em 21 jogos. Alex Sandro, por sua vez, contabiliza apenas uma assistência no mesmo número de partidas. Além da maior produção ofensiva, o jogador do Bahia também apresenta números superiores em fundamentos defensivos, como cortes e interceptações.

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Luciano Juba é o artilheiro do Bahia na temporada
Luciano Juba é o artilheiro do Bahia na temporada | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

A convocação final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo FIFA de 2026 será divulgada nesta segunda-feira, 18, às 17h, em evento realizado no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Entre os possíveis convocados, Luciano Juba disputa uma vaga com outros cinco nomes da posição: Alex Sandro, Douglas Santos, Caio Henrique, Kaiki e Carlos Augusto.

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Esporte Clube Bahia Luciano Juba seleção brasileira

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