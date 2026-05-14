RUMO AO MUNDIAL
Ex-Bahia brilha na Argentina e entra em lista para a Copa do Mundo
Defensor figura na lista de 55 nomes enviada à Fifa para a disputa do Mundial
Em nova fase na carreira após deixar o Bahia na temporada passada e ser contratado pelo Independiente, da Argentina, o lateral-direito Santiago Arias foi incluído na lista prévia dos 55 jogadores da Seleção Colombiana enviada à Fifa para a Copa do Mundo 2026.
Mesmo quando ainda defendia o Tricolor e não vivia um bom momento — se tornando até um reserva sob o comando de Rogério Ceni —, o defensor era frequentemente chamado para defender a Colômbia em diversas datas Fifa. Ele foi convocado em 12 das 14 paradas no calendário para jogos entre seleções enquanto esteve no Bahia.
Ele até chegou a disputar a Copa América 2024 quando já era jogador do Esquadrão, e chamou a atenção após duelar contra Lionel Messi na grande final da competição, que terminou com vitória por 1 a 0 dos argentinos. Ele foi convocado pela primeira vez em 2013 e é uma figurinha carimbada em sua seleção desde então, com 66 partidas disputadas ao todo.
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O lateral-direito é um dos nomes mais cotados para estar presente na lista dos 26 jogadores que disputarão a Copa do Mundo, embora o titular esperado seja Daniel Muñoz, do Crystal Palace, da Inglaterra. Nomes conhecidos como James Rodríguez, Ospina, Jhon Arias, Richard Rios, Yerry Mina e Steven Mendoza também estão na lista prévia.
Santiago Arias tem 73 jogos disputados com a camisa do Bahia, dois gols e quatro assistências entre 2024 e 2025. O lateral também soma passagens pelo futebol espanhol, alemão, holandês, português e colombiano.
Confira a lista prévia completa da Seleção Colombiana: