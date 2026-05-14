Bola parada? Ceni erra ao analisar gols de Juba; saiba como foram

Rogério Ceni e Luciano Juba à beira do gramado - Foto: Divulgação | EC Bahia

Rogério Ceni justificou sua decisão de posicionar o lateral Luciano Juba na primeira linha de construção na derrota do Bahia por 2 a 1 contra o Remo, no jogo de volta dos 16 avos da Copa do Brasil, na noite de quarta-feira, 13, mesmo que o jogador seja o artilheiro do time em 2026. O Tricolor Baiano foi eliminado da competição, visto que havia perdido por 3 a 1 no jogo de ida, em Salvador.

“A opção por Juba na construção foi para tentar competir junto com David Duarte contra Alef Manga e para ter Marcos Victor contra Jajá. Acho-o muito rápido e sofremos muito com as transições no jogo passado, em Salvador", explicou Ceni.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ainda de acordo com o treinador, a alteração não mudaria a capacidade ofensiva do Bahia, já que – segundo ele – a maioria dos gols de Luciano Juba são provenientes de pênaltis e cobranças de falta, ou seja, bolas paradas:

"O Juba é, de fato, o artilheiro, mas os gols que ele faz são de pênalti, faltas e bolas paradas; a maioria dos seus gols é feita nessas situações.”

Campo mostra outra realidade

No entanto, a realidade mostra um equívoco na análise do treinador do Bahia. Dos oito gols marcados pelo lateral-esquerdo na temporada, apenas três foram a partir de bolas paradas.

Contra Mirassol e Cruzeiro, no Brasileirão, ele marcou de pênalti. Já contra o Santos, também no Campeonato Brasileiro, ele marcou o único gol de falta do Bahia na competição até aqui.

Os outros cinco gols marcados por Luciano Juba vieram em lances de bola rolando, sendo que três deles saíram quando o lateral teve liberdade para pisar na área adversária (Vasco, Bragantino e Athletico Paranaense).

Finalizando com bola rolando de fora da área, o jogador marcou em outras duas oportunidades: contra Barcelona de Ilhéus, no Baianão, e contra o São Paulo, no Brasileirão.