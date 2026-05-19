RECORDE
Convocado, Neymar pode virar recordista do Brasil em Copas do Mundo
Atacante da Seleção Brasileira pode ultrapassar Cafu e assumir o posto de brasileiro com mais partidas em mundiais
Convocado pelo técnico Carlo Ancelotti, o atacante Neymar pode alcançar um feito histórico na Copa do Mundo de 2026. Presente nas últimas três edições do torneio, o camisa 10 da Seleção tem a chance de se tornar o jogador brasileiro com mais partidas disputadas em Mundiais.
Até aqui, Neymar soma 13 jogos em Copas do Mundo, após participar das edições de 2014, no Brasil, 2018, na Rússia, e 2022, no Catar. O recorde atualmente pertence ao ex-lateral-direito Cafu, que entrou em campo 20 vezes pela Seleção em Mundiais.
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Para alcançar a marca, no entanto, a missão não será simples. O Brasil precisaria chegar à final da competição, com Neymar atuando nos oito jogos possíveis da campanha, para ultrapassar Cafu e atingir 21 partidas em Copas do Mundo.
A convocação anunciada nesta segunda-feira também coloca Neymar entre os atletas brasileiros com mais participações em Mundiais. Depois de disputar as Copas de 2014, 2018 e 2022, o atacante chegará à quarta edição consecutiva em 2026, igualando nomes históricos do futebol brasileiro.
Confira os brasileiros com mais jogos disputados em Copas do Mundo:
- Cafu – 20 jogos
- Ronaldo – 19 jogos
- Dunga – 18 jogos
- Cláudio Taffarel – 18 jogos
- Lúcio – 17 jogos
- Roberto Carlos – 17 jogos
- Gilberto Silva – 16 jogos
- Jairzinho – 16 jogos
- Bebeto – 15 jogos
- Didi – 15 jogos
- Nilton Santos – 15 jogos
- Rivellino – 15 jogos
- Thiago Silva – 15 jogos
- Emerson Leão – 14 jogos
- Pelé – 14 jogos
- Zico – 14 jogos
- Rivaldo – 14 jogos
- Neymar – 13 jogos
Brasileiros que mais disputaram Copas do Mundo:
- Emerson Leão – 1970, 1974, 1978 e 1986 (14 jogos)
- Djalma Santos – 1954, 1958, 1962 e 1966 (12 jogos)
- Cafu – 1994, 1998, 2002 e 2006 (20 jogos)
- Thiago Silva – 2010, 2014, 2018 e 2022 (15 jogos)
- Nilton Santos – 1950, 1954, 1958 e 1962 (15 jogos)
- Castilho – 1950, 1954, 1958 e 1962 (3 jogos)
- Pelé – 1958, 1962, 1966 e 1970 (14 jogos)
- Ronaldo – 1994, 1998, 2002 e 2006 (19 jogos)
- Neymar – 2014, 2018, 2022 e 2026 (13 jogos)