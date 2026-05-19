Convocado, Neymar pode virar recordista do Brasil em Copas do Mundo

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Neymar pode virar o maior brasileiro da história das Copas - Foto: EITAN ABRAMOVICH / AFP

Convocado pelo técnico Carlo Ancelotti, o atacante Neymar pode alcançar um feito histórico na Copa do Mundo de 2026. Presente nas últimas três edições do torneio, o camisa 10 da Seleção tem a chance de se tornar o jogador brasileiro com mais partidas disputadas em Mundiais.



Até aqui, Neymar soma 13 jogos em Copas do Mundo, após participar das edições de 2014, no Brasil, 2018, na Rússia, e 2022, no Catar. O recorde atualmente pertence ao ex-lateral-direito Cafu, que entrou em campo 20 vezes pela Seleção em Mundiais.





Para alcançar a marca, no entanto, a missão não será simples. O Brasil precisaria chegar à final da competição, com Neymar atuando nos oito jogos possíveis da campanha, para ultrapassar Cafu e atingir 21 partidas em Copas do Mundo.



A convocação anunciada nesta segunda-feira também coloca Neymar entre os atletas brasileiros com mais participações em Mundiais. Depois de disputar as Copas de 2014, 2018 e 2022, o atacante chegará à quarta edição consecutiva em 2026, igualando nomes históricos do futebol brasileiro.





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Confira os brasileiros com mais jogos disputados em Copas do Mundo:

Cafu – 20 jogos

Ronaldo – 19 jogos

Dunga – 18 jogos

Cláudio Taffarel – 18 jogos

Lúcio – 17 jogos

Roberto Carlos – 17 jogos

Gilberto Silva – 16 jogos

Jairzinho – 16 jogos

Bebeto – 15 jogos

Didi – 15 jogos

Nilton Santos – 15 jogos

Rivellino – 15 jogos

Thiago Silva – 15 jogos

Emerson Leão – 14 jogos

Pelé – 14 jogos

Zico – 14 jogos

Rivaldo – 14 jogos

Neymar – 13 jogos

Brasileiros que mais disputaram Copas do Mundo: