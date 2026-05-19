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RECORDE

Convocado, Neymar pode virar recordista do Brasil em Copas do Mundo

Atacante da Seleção Brasileira pode ultrapassar Cafu e assumir o posto de brasileiro com mais partidas em mundiais

Redação
Por Redação
| Atualizada em
Neymar pode virar o maior brasileiro da história das Copas
Neymar pode virar o maior brasileiro da história das Copas -

Convocado pelo técnico Carlo Ancelotti, o atacante Neymar pode alcançar um feito histórico na Copa do Mundo de 2026. Presente nas últimas três edições do torneio, o camisa 10 da Seleção tem a chance de se tornar o jogador brasileiro com mais partidas disputadas em Mundiais.

Até aqui, Neymar soma 13 jogos em Copas do Mundo, após participar das edições de 2014, no Brasil, 2018, na Rússia, e 2022, no Catar. O recorde atualmente pertence ao ex-lateral-direito Cafu, que entrou em campo 20 vezes pela Seleção em Mundiais.

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Para alcançar a marca, no entanto, a missão não será simples. O Brasil precisaria chegar à final da competição, com Neymar atuando nos oito jogos possíveis da campanha, para ultrapassar Cafu e atingir 21 partidas em Copas do Mundo.

A convocação anunciada nesta segunda-feira também coloca Neymar entre os atletas brasileiros com mais participações em Mundiais. Depois de disputar as Copas de 2014, 2018 e 2022, o atacante chegará à quarta edição consecutiva em 2026, igualando nomes históricos do futebol brasileiro.

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Confira os brasileiros com mais jogos disputados em Copas do Mundo:

  • Cafu – 20 jogos
  • Ronaldo – 19 jogos
  • Dunga – 18 jogos
  • Cláudio Taffarel – 18 jogos
  • Lúcio – 17 jogos
  • Roberto Carlos – 17 jogos
  • Gilberto Silva – 16 jogos
  • Jairzinho – 16 jogos
  • Bebeto – 15 jogos
  • Didi – 15 jogos
  • Nilton Santos – 15 jogos
  • Rivellino – 15 jogos
  • Thiago Silva – 15 jogos
  • Emerson Leão – 14 jogos
  • Pelé – 14 jogos
  • Zico – 14 jogos
  • Rivaldo – 14 jogos
  • Neymar – 13 jogos

Brasileiros que mais disputaram Copas do Mundo:

  • Emerson Leão – 1970, 1974, 1978 e 1986 (14 jogos)
  • Djalma Santos – 1954, 1958, 1962 e 1966 (12 jogos)
  • Cafu – 1994, 1998, 2002 e 2006 (20 jogos)
  • Thiago Silva – 2010, 2014, 2018 e 2022 (15 jogos)
  • Nilton Santos – 1950, 1954, 1958 e 1962 (15 jogos)
  • Castilho – 1950, 1954, 1958 e 1962 (3 jogos)
  • Pelé – 1958, 1962, 1966 e 1970 (14 jogos)
  • Ronaldo – 1994, 1998, 2002 e 2006 (19 jogos)
  • Neymar – 2014, 2018, 2022 e 2026 (13 jogos)
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