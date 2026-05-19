Ainda sem vencer, Vitória perde mais uma no Brasileirão Feminino

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Ferroviária 2x0 Vitória pelo Brasileirão Feminino - Foto: Jonatan Dutra | Ferroviária

O Esporte Clube Vitória foi derrotado pela Ferroviária por 2 a 0 nesta segunda-feira, 18, em duelo válido pela 11ª rodada do Brasileirão Feminino Série A1. A partida foi disputada na Fonte Luminosa, no interior de São Paulo.

Com gols anotados pelas atacantes Thayslane e Micaelly, o jogo marcou o oitavo revés das Leoas no Campeonato Brasileiro. Em situação delicada, a equipe rubro-negra segue sem vencer nenhum compromisso na competição.

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O técnico Anderson Magalhães escalou o Vitória com Lorrana; Raiani, Vanessa Pipoca (Duda Anjos) e Monik; Larisse (Buga), Kamila, Vik Moura, Bárbara (Mari Pires) e Liriel (Joicy Garcez); Sheilinha e Milena Monteiro (Karol Lins).

Classificação e próximo compromisso

Com a derrota, o Vitória mantém os dois pontos na tabela e continua na lanterna do Brasileirão. As Leoas voltam a jogar no domingo, 24, às 15h, contra o Cruzeiro, pela rodada 12. O confronto será realizado no Barradão, em Salvador.