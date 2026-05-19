Convocação do Brasil na Copa 2026: conheça mais sobre o time de Ancelotti

O mundo já conhece a Seleção Brasileira da Copa do Mundo de 2026, e os brasileiros conhecerão cada vez mais a fundo cada detalhe dos 26 nomes que representam o Brasil no tão esperado Mundial nos Estados Unidos, México e Canadá.

Divulgada nesta segunda-feira, 18, a lista de Carlo Ancelotti mistura jogadores consagrados em grandes clubes europeus, nomes que ganharam espaço no futebol brasileiro, atletas que atuam no Oriente Médio e jovens que chegam a Copa do Mundo como parte importante da transição para o futuro da Seleção.

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Esse time estreia no dia 13 de junho, sábado, às 19h, contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Depois, enfrenta o Haiti, em 19 de junho, sexta-feira, às 21h30, na Filadélfia, e fecha a fase de grupos diante da Escócia, em 24 de junho, quarta-feira, às 19h, em Miami.

Nessas partidas, Ancelotti terá a missão de transformar uma lista cheia de opções ofensivas em um time equilibrado, competitivo e capaz de sustentar o que o italiano desde sempre prometeu que buscaria por aqui - o sonho do hexa.

Confira os convocados

Ainda que não seja possível prever a escalação que dará os primeiros chutes brasileiros na Copa, tendência é que o Brasil comece com Alisson no gol, sustentado por uma linha defensiva que deve ter Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro como nomes mais fortes para a estreia.



No meio, Casemiro e Bruno Guimarães aparecem como pilares, enquanto a terceira vaga pode variar entre um jogador de mais força física, como Danilo Santos, ou uma opção de maior mobilidade e construção, como Lucas Paquetá.



No ataque, Vinicius Jr. é titular absoluto pela esquerda, Raphinha aparece como favorito pelo lado direito, e a disputa pela referência ofensiva envolve Rayan, Matheus Cunha e até a possibilidade de Neymar mudar o desenho da equipe.

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Quais são os destaques do elenco?

O principal destaque técnico da Seleção é Vinicius Jr., do Real Madrid. O atacante chega à Copa como uma das maiores estrelas do futebol mundial, jogador de confiança de Ancelotti e principal esperança brasileira para decidir jogos grandes. Pela esquerda, é o nome mais capaz de desequilibrar no mano a mano e transformar uma partida em poucos segundos.

Outro nome central é Casemiro, do Manchester United. O volante carrega experiência, liderança e histórico vencedor. Em uma equipe com muitos jogadores ofensivos, ele será fundamental para dar sustentação ao time, proteger a defesa e organizar a pressão sem a bola.

Na defesa, Marquinhos aparece como o grande líder, sendo capitão do PSG por anos e referência técnica e emocional remanescente de Copas anteriores. Ao lado de Gabriel Magalhães, pode formar uma dupla forte fisicamente, segura pelo alto e acostumada ao futebol de elite.

Entre as novidades, Wesley e Danilo Santos aparecem como surpresas, enquanto Endrick é uma inegável expectativa e esperanças para o presente e futuro da Seleção.