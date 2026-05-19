Vitória pagará multa de R$ 1 milhão e conta com Ramon contra o Inter

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Titular absoluto e um dos destaques do Esporte Clube Vitória, o lateral-esquerdo Ramon ainda está emprestado e não poderia enfrentar o Internacional, dono dos seus direitos econômicos. O atleta de 25 anos, no entanto, não será desfalque no duelo pelo Campeonato Brasileiro.

Apesar do entrave contratual que impediria Ramon de jogar, o Vitória pagará a multa de R$ 1 milhão e o defensor poderá ser escalado. A informação foi publicada inicialmente pelo Canal do Dinâmico, confirmada pelo portal A TARDE.

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Vale lembrar que o Leão já iniciou o pagamento dos R$ 4,8 milhões estipulados em contrato para adquirir Ramon, mas o vínculo passará a ser definitivo apenas após todas as parcelas serem quitadas.

Ramon no Vitória

Peça importante desde que chegou ao Vitória em agosto do ano passado, Ramon acumula 44 jogos com a camisa rubro-negra. Na atual temporada, o jogador já disputou 26 partidas e marcou dois gols, além de uma assistência.

Com Ramon disponível, o Rubro-Negro recebe o Inter no sábado, 23, às 17h, no Barradão. O confronto é válido pela 17ª rodada do Brasileirão.