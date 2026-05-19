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Convocado para a Copa do Mundo, Neymar não vai enfrentar o Vitória

Camisa 10 não estará à disposição do Santos

João Grassi
Por
Neymar sendo marcado por Ronald, volante do Vitória
Neymar sendo marcado por Ronald, volante do Vitória - Foto: Raul Baretta | Santos FC

Convocado para a disputa da Copa do Mundo de 2026, Neymar não vai enfrentar o Esporte Clube Vitória no primeiro turno do Brasileirão. O craque do Santos já terá se apresentado na Seleção para a preparação na Granja Comary, em Teresópolis-RJ.

Além da apresentação estar marcada para três dias antes do duelo entre Vitória e Santos, no próximo dia 30, Neymar vai iniciar uma programação especial. De acordo com o ge, o craque não deve mais disputar nenhum jogo oficial antes do Mundial na América do Norte.

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Será a segunda vez que o camisa 10 vira desfalque diante do Vitória após retornar ao Peixe, repetindo a ausência do confronto mais recente no litoral paulista, em outubro do ano passado. Ele encarou o Rubro-Negro pela última vez em maio de 2025.

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Vitória x Santos

O Vitória enfrenta o Santos sem Neymar no dia 30 de maio, um sábado, às 21h, na Vila Belmiro, em Santos-SP. A partida é válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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esporte clube vitória neymar seleção brasileira

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