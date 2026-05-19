Ídolo do Vitória, ex-zagueiro Romenil morre aos 82 anos

Morre Romenil, ex-zagueiro histórico do Vitória - Foto: Reprodução / EC Vitória

O futebol baiano perdeu nesta terça-feira, 19, um personagem importante da história do Esporte Clube Vitória. Ex-zagueiro do rubro-negro, Romenil morreu aos 82 anos. A causa da morte não foi informada.



Natural de Salvador, nascido no bairro do Rio Vermelho em 2 de outubro de 1943, o ex-defensor ficou marcado pela forte identificação construída com o Leão da Barra, clube onde viveu o principal período da carreira e ganhou o apelido de “Xerife Rubro-Negro” entre os torcedores.



Romenil defendeu o Vitória entre 1961 e 1970 e participou de uma geração que entrou para a história do clube. Durante sua passagem pela equipe, esteve no elenco campeão baiano de 1964 e 1965, títulos que representaram o primeiro bicampeonato estadual conquistado pelo Rubro-Negro.





Com mais de 90 partidas disputadas pelo Vitória, o ex-zagueiro consolidou seu nome entre os defensores lembrados na trajetória do clube e se tornou referência para diferentes gerações de torcedores.



Além da história construída no Leão, Romenil também atuou por outros clubes tradicionais do futebol baiano, como Bahia, Leônico e Ypiranga. O ex-jogador ainda era irmão de Carlinhos Gonçalves, outro atleta que também vestiu a camisa do Vitória ao longo da carreira.



Nas redes sociais, o Vitória lamentou o falecimento de Romenil: "vestiu a camisa do Leão nos anos 60, foi bicampeão baiano e somou mais de 90 partidas com a nossa camisa. Será lembrado para sempre!".

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