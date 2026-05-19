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COPA DO NORDESTE

Técnico do ABC garante que “não sente medo” do Vitória

Waguininho destacou sequência invicta do ABC e afirmou que equipe manterá estilo ofensivo diante do Leão

Téo Mazzoni
Por
ABC não teme o Vitória, garante técnico antes da semifinal
ABC não teme o Vitória, garante técnico antes da semifinal -

O Esporte Clube Vitória tem uma decisão válida pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Nordeste nesta quarta-feira, 20, às 21h, no Barradão, contra o ABC, que “não sente medo” do Leão da Barra. Ao menos, foi o que garantiu o técnico Waguininho.

Único representante da Série A do Campeonato Brasileiro na competição regional e vivendo um bom momento na temporada, o Vitória aparece como amplo favorito diante da equipe potiguar na disputa por uma vaga na final do Nordestão.

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Ainda assim, Waguininho assegurou que seria incoerente abandonar o estilo de jogo adotado desde sua chegada ao clube, especialmente diante da sequência invicta de 10 partidas do ABC.

“Eu gostaria que os torcedores se coloquem na posição dos atletas. A gente joga dessa maneira (mais ofensiva, propositiva), estamos com uma invencibilidade de 10 jogos. Aí eu pego um jogo importante contra uma equipe grande da Série A e mudo tudo? Aí eu jogo eles para baixo, falo que eles não são nada e que nós estamos com medo”, declarou o treinador.

O ABC não está com medo de jogar contra o Vitória

Waguininho - técnico do ABC

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O comandante alvinegro reconheceu a força do elenco rubro-negro antes do confronto, destacando a qualidade do grupo e a campanha construída pelo Vitória na competição. Waguininho ainda citou a eliminação do Flamengo como prova do potencial do Leão da Barra. Apesar disso, o treinador garantiu que o ABC entrará em campo disposto a competir e afirmou que busca transmitir confiança aos seus jogadores para o duelo decisivo.

“O entendimento de contra quem vamos jogar, nós temos. Agora, ter pequenez ou rebaixar meus atletas, não. Nós vamos jogar com a postura que o ABC está mostrando. Nós vamos mostrar a postura que o ABC tem. Estamos fazendo essa equipe ser grande, porque o ABC é grande”, garantiu Waguininho.

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abc Copa do Nordeste esporte clube vitória

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