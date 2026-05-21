Rui Costa alfineta oposição após avanço da ponte Salvador-Itaparica

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O pré-candidato ao Senado pela Bahia e ex-ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), usou as redes sociais, nesta quinta-feira, 21, para alfinetar a oposição no estado após a chegada, na última segunda-feira, 18, ao porto de Salvador, de um navio oriundo da China com 800 toneladas em materiais para a construção da ponte Salvador-Itaparica.

Em uma postagem no X (antigo Twitter), o ex-governador criticou o comportamento adotado pelos adversários políticos em relação à obra de infraestrutura.

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Apesar das aves de agouro que torcem contra, a Bahia segue em frente Rui Costa - Ex-governador da Bahia

A embarcação vinda da China atracou na capital baiana com uma carga estimada em US$ 3,5 milhões (mais de R$ 17 milhões). O navio partiu do Porto de Xangai com 44 contêineres, no dia 30 de março, e percorreu cerca de 17 mil quilômetros até a capital baiana.

Os materiais serão utilizados na montagem de uma plataforma provisória, estrutura que será utilizada para circulação de maquinário pesado, equipes técnicas e equipamentos ao longo das três frentes de serviço da obra, localizadas em Salvador, Maragogipe e Vera Cruz (Ilha de Itaparica).

Apesar das aves de agouro que torcem contra, a Bahia segue em frente!



Olha só, 800 toneladas em materiais foram entregues para a construção da ponte Salvador-Itaparica. Sabe o que significa? Mais empregos, economia fortalecida e praticidade na mobilidade para o povo.



Nada… pic.twitter.com/BB2Vwly0fy — Rui Costa (@costa_rui) May 21, 2026

"800 toneladas em materiais foram entregues para a construção da ponte Salvador-Itaparica. Sabe o que significa? Mais empregos, economia fortalecida e praticidade na mobilidade para o povo", afirmou o ex-governador da Bahia.

Vagas de emprego para trabalhar nas obras

A Rede SineBahia está com vagas de emprego abertas para profissionais interessados em atuar nas obras da Ponte Salvador-Itaparica, um dos maiores projetos de infraestrutura em andamento na Bahia.

As oportunidades são destinadas a candidatos com experiência na área e que atendam aos requisitos exigidos para cada função.

Vagas

Entre os cargos disponíveis estão:

Encarregado de manobra marítima;

Mestre de cravação de estaca;

Operador de martelo de cravação de estacas Offshore;

Operador de guincho estático.

Ponte Salvador-Itaparica: governo do Estado definiu local de sede e canteiro de obras - Foto: Divulgação

Os interessados devem procurar uma unidade do SineBahia em Salvador para solicitar a carta de encaminhamento necessária ao processo seletivo.

Para o atendimento, é preciso apresentar os seguintes documentos: