Ponte Salvador-Itaparica: navio chega à Bahia para iniciar obras

Navio com mais de 800 toneladas de materiais para as obras da ponte Salvador-Itaparica chegou ao Porto de Salvador - Foto: Thuane Maria/GOVBA

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), celebrou a chegada de um navio chinês na madrugada desta terça-feira, 19, em Salvador, com mais de 800 toneladas de materiais para as obras da ponte Salvador-Itaparica.

O chefe do Executivo baiano esteve no porto de Salvador, na manhã de hoje, para recepcionar a embarcação que saiu de Xangai, no país asiático, no dia 30 de março.

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Segundo ele, o conteúdo com 1.550 itens — transportado em 44 contêineres e avaliado em US$ 3,5 milhões (mais de R$ 17 milhões) — será transportado via terrestre para Maragogipe, no Recôncavo baiano, onde será colocado em um canteiro de obras na região do Estaleiro Enseada.

Outra parte do material será encaminhada para Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, onde o terceiro dos três canteiros de obras vai funcionar — o outro espaço será instalado em Salvador, na Avenida Jequitaia, na Cidade Baixa.

"As licenças ambientais, tudo cuidado, as tratativas estão sendo coordenadas pela Secretaria Estadual que cuida do SVO, do Sistema Viário da Ponte. Outra boa notícia é que, além deste navio, nós também estamos recebendo, via terrestre, vindo de Espírito Santo, outra grande quantidade de material para que o trabalho da ponte se inicie", afirmou o governador.

A estimativa é de que as obras da ponte sejam iniciadas já no começo do mês de junho.

Ineditismo

As obras da Ponte Salvador-Itaparica avançam com a introdução de uma metodologia de engenharia inédita no Brasil para a montagem de canteiros marítimos.

Equipamentos pesados, como painéis de vigas Bailey e estruturas metálicas modulares, serão utilizados para construir uma plataforma de trabalho suspensa diretamente sobre a água.

Essa estrutura servirá como base fixa e segura para o deslocamento contínuo de operários e a operação de maquinário pesado durante a fase de fundação.

Jerônimo Rodrigues e representantes da comitiva chinesa estiveram no porto de Salvador na manhã desta terça-feira, 19 | Foto: Thuane Maria/GOVBA

A implementação dessa tecnologia trará impactos diretos na eficiência logística e na preservação ambiental da região.

Com o sistema modular fixo, haverá uma redução de cerca de 70% na necessidade de balsas e embarcações de apoio navegando pela Baía de Todos-os-Santos, otimizando o tráfego marítimo local e diminuindo a interferência nos ecossistemas costeiros.

Os materiais serão utilizados na montagem de uma plataforma provisória, estrutura considerada indispensável, que dará suporte à circulação de maquinário pesado, equipes técnicas e equipamentos ao longo das futuras frentes de serviço da obra.

Jerônimo Rodrigues e navio que trouxe os insumos para a construção da ponte | Foto: Erickson Araújo

Preservação

O projeto manterá preservado o canal principal de navegação da baía, com 400 metros de largura e 85 metros de altura, garantindo a passagem de embarcações de grande porte.

Haverá ainda canais auxiliares em ambos os lados da ponte, tanto na região de Salvador quanto na Ilha de Itaparica, com 40 metros de largura e sem limitação vertical, destinados ao tráfego de embarcações menores.

Segundo o executivo de Relações Institucionais e porta-voz da concessionária responsável pelo projeto da ponte, Carlos Prates, o projeto também prevê espaços exclusivos para pescadores artesanais próximos às margens de Salvador e Vera Cruz, com canais de 15 metros de largura e 3,3 metros de altura.

O porta-voz informa ainda que, com o objetivo de viabilizar o início dos trabalhos dentro do cronograma estabelecido, a Concessionária Ponte Salvador-Itaparica já protocolou os pedidos de alvará junto às prefeituras de Salvador e de Vera Cruz.



“Do lado da capital, as atividades começam com a construção no vão central na Baía de Todos-os-Santos e o funcionamento do canteiro de obras na Avenida Engenheiro Oscar Pontes, que dará suporte às atividades no mar. Já em Vera Cruz, os trabalhos começam com o canteiro de obras e a construção da plataforma desde o início do município em direção ao vão central”, diz.

Geração de empregos

Já aplicada em grandes projetos internacionais, a plataforma provisória é uma estrutura essencial para garantir maior eficiência na execução da obra.



Entre as vantagens, está a redução de quase 70% no número de embarcações de apoio, contribuindo para maior organização do tráfego marítimo na Baía de Todos-os-Santos durante as obras.

Apenas durante a fase inicial de montagem da plataforma, que será utilizada para a locomoção de trabalhadores e máquinas, devem ser gerados cerca de 200 empregos diretos, entre montadores, soldadores e engenheiros, além de contratações indiretas ligadas aos setores de logística, transporte e suprimentos.



Considerado todo o período de construção do empreendimento, está prevista a criação de 7.000 vagas de emprego diretas e indiretas.

Mobilização

Como parte da mobilização para o início das obras, um guindaste de 60 toneladas já chegou ao canteiro de São Roque do Paraguaçu, em Maragogipe.



Além disso, está prevista para esta terça-feira, 19, a entrega de 3.900 toneladas de tubos de aço, o equivalente a cerca de 400 tubos, que serão utilizados nas etapas iniciais de implantação da plataforma de trabalho em água.

O contrato entre a concessionária e o Governo do Estado da Bahia, no modelo de Parceria Público-Privada (PPP), estabeleceu o prazo total de 35 anos de concessão, sendo 1 ano destinado a estudos, licenciamento e desenvolvimento do projeto executivo, 5 anos para construção e 29 anos de operação do sistema.