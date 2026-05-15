Ponte Salvador-Itaparica: Inema libera adequação em canteiro de obras

Siga o A TARDE no Google

Estaleiro São Roque do Paraguaçu, em Maragogipe. - Foto: Divulgação

A preparação para o início das obras da Ponte Salvador-Itaparica segue a todo vapor. Prova disso é que o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) concedeu uma licença para que a concessionária responsável pelo projeto possa realizar adequações no canteiro de obras do Estaleiro São Roque do Paraguaçu, em Maragogipe, município do Recôncavo Baiano.

Conforme a portaria publicada pelo órgão no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 15, no local serão desenvolvidas as seguintes atividades:

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

produção de estacas metálicas e camisas de fundação;

fabricação e montagem de estruturas metálicas;

processamento e armação de aço (corte, dobra e montagem),;

processo de preparação de superfície metálica por hidrojateamento a alta ou ultra-alta pressão (isento de abrasivos sólidos);

pintura industrial anticorrosiva multicamadas;

produção de concreto e operação de central dosadora;

pré-moldagem de elementos estruturais em concreto, como vigas segmentadas, lajes e apoios;

armazenamento de matérias-primas, produtos semiacabados e acabados; e

operações logísticas, com movimentação de cargas, predominantemente por via marítima.

Ainda de acordo com o documento, a licença é válida até junho de 2028, e se refere a análise de viabilidade ambiental de competência do Inema, cabendo a concessionária obter a autorização das outras instâncias no âmbito Federal, Estadual ou Municipal, quando for necessária.

Negociação com a Petrobras

Pertencente a Petrobras, o Estaleiro de São Roque do Paraguaçu foi confirmado como um dos canteiros de obras em março deste ano, após a estatal firmar um contrato de R$ 60 milhões com o Governo da Bahia.

O equipamento tem uma importância estratégica para a construção do equipamento, já que lá serão produzidas peças estruturais para a ponte.

Além de Maragogipe, outros dois canteiros serão implantados, um na região da Jequitaia, em Salvador, e outro no município de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica.

Tecnologia a caminho

Um navio vindo diretamente da China deve atracar em águas baianas carregando 44 contêineres com equipamentos e tecnologias inéditas nos próximos dias. Com um investimento de R$ 10 bilhões, o projeto entra em uma fase técnica crucial.

A embarcação deve trazer o aço e os componentes necessários para a instalação de uma plataforma provisória no fundo da Baía de Todos-os-Santos, que servirá de suporte logístico para as equipes de engenharia.

Tudo sobre a Ponte Salvador-Itaparica

O novo equipamento viário é considerado a maior estrutura da América Latina sob lâmina d’água e vai se conectar na região do Terminal Marítimo São Joaquim (Ferry-Boat) e, no município de Vera Cruz, à região da Gameleira.

Investimento: Aproximadamente R$ 10 bilhões, conforme contrato da PPP (Parceria Público-Privada).

Início das obras: Junho de 2026.

Entrega: Junho de 2031.

Tecnologia: A construção envolverá tecnologias de engenharia chinesa.

A expectativa é que a construção deste equipamento gere aproximadamente 7.000 empregos diretos e indiretos.