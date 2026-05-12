Obras da Ponte Salvador–Itaparica terão 1.400 vagas de qualificação profissional

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A Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) anunciounesta terça-feira, 12, 1.400 vagas de qualificação profissional voltadas às demandas do Sistema Viário da Ponte Salvador–Itaparica.

A qualificação, de acordo com o órgão, tem o intuito de reforçar a preparação da mão de obra baiana para uma das maiores obras de infraestrutura do país.

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A divulgação das vagas ocorreu após uma reunião institucional com representantes da concessionária responsável pelo projeto, em conjunto com a Secretaria Estadual da Ponte Salvador–Itaparica.

As vagas

Serão ofertadas 1.400 vagas, distribuídas em 100 turmas de qualificação profissional voltadas às atividades relacionadas à Ponte Salvador–Itaparica.

As inscrições serão anunciadas entre o fim de junho e o início de julho, com previsão de início das turmas logo na sequência. Povos e comunidades tradicionais terão prioridade no acesso às vagas.

Segundo o secretário Augusto Vasconcelos, a qualificação profissional deve gerar impacto positivo na economia da Bahia.

“Estamos preparando nossa população para participar ativamente desse empreendimento inovador, que vai transformar a economia da Bahia, integrar regiões e ampliar oportunidades de emprego e renda”, afirmou.