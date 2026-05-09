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INVESTIMENTO DE R$ 15 BILHÕES

Ponte Salvador-Itaparica: navio chinês chega com tecnologia para megaobra

Navio chinês traz 44 contêineres com equipamentos inéditos para erguer a base da maior ponte sobre lâmina d’água da América Latina, na Bahia

Jair Mendonça Jr
Por
| Atualizada em

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Um investimento de 15 mil milhões de reais que cruza o oceano
Um investimento de 15 mil milhões de reais que cruza o oceano - Foto: Magnific/Reprodução/ND Mais

Um navio vindo diretamente da China atracou em águas baianas carregando 44 contêineres com equipamentos e tecnologias inéditas. O objetivo é iniciar a estruturação da base daquela que será a maior ponte sobre lâmina d’água da América Latina.

Com um investimento de R$ 15 bilhões, o projeto entra em uma fase técnica crucial. A embarcação trouxe o aço e os componentes necessários para a instalação de uma plataforma provisória no fundo da Baía de Todos-os-Santos, que servirá de suporte logístico para as equipes de engenharia.

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Tecnologia chinesa reduz custos e tempo

O grande diferencial desta etapa é a logística otimizada. Segundo a concessionária responsável, o uso dessa plataforma tecnológica vinda da Ásia permitirá reduzir em até 70% a dependência de navios de apoio durante a construção.

Essa estrutura flutuante funcionará como um canteiro de obras avançado no mar, facilitando o transporte de trabalhadores, insumos e maquinário pesado, garantindo que o cronograma avance com maior precisão.

Números que impressionam

A magnitude da obra é traduzida em dados que saltam aos olhos:

  • Extensão: 12,4 km de comprimento.
  • Volume de concreto: 660 mil m³ (equivalente a 7,5 estádios do Maracanã).
  • Empregos: previsão de gerar 7 mil postos de trabalho diretos.
  • Impacto regional: Benefício direto para 10 milhões de pessoas em 250 municípios.

Frentes de trabalho e prazos

As obras ganharão corpo em três frentes simultâneas a partir de junho: em Salvador, na Ilha de Itaparica e no centro da baía. A estratégia visa atacar os pontos mais complexos de forma coordenada.

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A previsão é que o sistema viário, que inclui 4,4 km de novos acessos na capital e uma via expressa de 22 km na ilha, seja totalmente entregue em junho de 2031.

Quanto custará o pedágio?

Um dos pontos de maior interesse da população é o custo da travessia. As estimativas atuais apontam que os valores do pedágio devem variar entre R$ 64,70 e R$ 91,70, a depender do dia da semana e do tipo de veículo.

Além de encurtar a distância entre a capital e o sul do estado, a expectativa é que a ponte impulsione o turismo e a economia da região, transformando o fluxo logístico da Bahia.

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