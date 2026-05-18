PONTE SALVADOR-ITAPARICA
Ponte Salvador-Itaparica: Jerônimo garante início das obras em junho
Governador afirmou que serão feitos três canteiros de obras para a ponte em junho
O governador Jerônimo Rodrigues (PT) garantiu a manutenção do cronograma que prevê o início das obras da ponte Salvador-Itaparica ainda no mês de junho deste ano. Em agenda nesta segunda-feira, 18, durante anúncio de investimentos no interior, o petista afirmou que possui uma “agenda adequada” para que sejam feitos três canteiros de obras para auxiliar na construção da ponte.
O gestor também destacou que o cronograma obedece o estabelecido no contrato entre o governo do estado e a concessionária responsável pela execução das obras.
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“Mês de junho, que é o prazo contratual, já vem três canteiros de obras na ponte, em Maragojipe, Vera Cruz, que é onde a ponte começa ou chega, e a parte daqui de Salvador. Então nós temos uma agenda bastante adequada para esses últimos dias do mês de maio”, disse o governador.
Inema libera canteiros
Na semana passada, o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) concedeu uma licença para que a concessionária responsável pelo projeto possa realizar adequações no canteiro de obras do Estaleiro São Roque do Paraguaçu, em Maragogipe, município do Recôncavo Baiano.
Conforme a portaria publicada pelo órgão no Diário Oficial do Estado (DOE) da última sexta-feira, 15, no local serão desenvolvidas as seguintes atividades:
- produção de estacas metálicas e camisas de fundação;
- fabricação e montagem de estruturas metálicas;
- processamento e armação de aço (corte, dobra e montagem),;
- processo de preparação de superfície metálica por hidrojateamento a alta ou ultra-alta pressão (isento de abrasivos sólidos);
- pintura industrial anticorrosiva multicamadas;
- produção de concreto e operação de central dosadora;
- pré-moldagem de elementos estruturais em concreto, como vigas segmentadas, lajes e apoios;
- armazenamento de matérias-primas, produtos semiacabados e acabados; e
- operações logísticas, com movimentação de cargas, predominantemente por via marítima.
Ainda de acordo com o documento, a licença é válida até junho de 2028, e se refere a análise de viabilidade ambiental de competência do Inema, cabendo à concessionária obter a autorização das outras instâncias no âmbito Federal, Estadual ou Municipal, quando for necessária.
Tecnologia a caminho
Um navio vindo diretamente da China deve atracar em águas baianas carregando 44 contêineres com equipamentos e tecnologias inéditas nos próximos dias. Com um investimento de R$ 10 bilhões, o projeto entra em uma fase técnica crucial.
A embarcação deve trazer o aço e os componentes necessários para a instalação de uma plataforma provisória no fundo da Baía de Todos-os-Santos, que servirá de suporte logístico para as equipes de engenharia.
Tudo sobre a Ponte Salvador-Itaparica
O novo equipamento viário é considerado a maior estrutura da América Latina sob lâmina d’água e vai se conectar na região do Terminal Marítimo São Joaquim (Ferry-Boat) e, no município de Vera Cruz, à região da Gameleira.
- Investimento: Aproximadamente R$ 10 bilhões, conforme contrato da PPP (Parceria Público-Privada).
- Início das obras: Junho de 2026.
- Entrega: Junho de 2031.
- Tecnologia: A construção envolverá tecnologias de engenharia chinesa.
A expectativa é que a construção deste equipamento gere aproximadamente 7.000 empregos diretos e indiretos.