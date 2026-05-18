Ponte Salvador-Itaparica: Jerônimo garante início das obras em junho

Jerônimo em agenda nesta segunda, 18 - Foto: Cássio Moreira | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) garantiu a manutenção do cronograma que prevê o início das obras da ponte Salvador-Itaparica ainda no mês de junho deste ano. Em agenda nesta segunda-feira, 18, durante anúncio de investimentos no interior, o petista afirmou que possui uma “agenda adequada” para que sejam feitos três canteiros de obras para auxiliar na construção da ponte.

O gestor também destacou que o cronograma obedece o estabelecido no contrato entre o governo do estado e a concessionária responsável pela execução das obras.

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“Mês de junho, que é o prazo contratual, já vem três canteiros de obras na ponte, em Maragojipe, Vera Cruz, que é onde a ponte começa ou chega, e a parte daqui de Salvador. Então nós temos uma agenda bastante adequada para esses últimos dias do mês de maio”, disse o governador.

Inema libera canteiros

Na semana passada, o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) concedeu uma licença para que a concessionária responsável pelo projeto possa realizar adequações no canteiro de obras do Estaleiro São Roque do Paraguaçu, em Maragogipe, município do Recôncavo Baiano.

Conforme a portaria publicada pelo órgão no Diário Oficial do Estado (DOE) da última sexta-feira, 15, no local serão desenvolvidas as seguintes atividades:

produção de estacas metálicas e camisas de fundação;

fabricação e montagem de estruturas metálicas;

processamento e armação de aço (corte, dobra e montagem),;

processo de preparação de superfície metálica por hidrojateamento a alta ou ultra-alta pressão (isento de abrasivos sólidos);

pintura industrial anticorrosiva multicamadas;

produção de concreto e operação de central dosadora;

pré-moldagem de elementos estruturais em concreto, como vigas segmentadas, lajes e apoios;

armazenamento de matérias-primas, produtos semiacabados e acabados; e

operações logísticas, com movimentação de cargas, predominantemente por via marítima.

Ainda de acordo com o documento, a licença é válida até junho de 2028, e se refere a análise de viabilidade ambiental de competência do Inema, cabendo à concessionária obter a autorização das outras instâncias no âmbito Federal, Estadual ou Municipal, quando for necessária.

Tecnologia a caminho

Um navio vindo diretamente da China deve atracar em águas baianas carregando 44 contêineres com equipamentos e tecnologias inéditas nos próximos dias. Com um investimento de R$ 10 bilhões, o projeto entra em uma fase técnica crucial.

A embarcação deve trazer o aço e os componentes necessários para a instalação de uma plataforma provisória no fundo da Baía de Todos-os-Santos, que servirá de suporte logístico para as equipes de engenharia.

Tudo sobre a Ponte Salvador-Itaparica

O novo equipamento viário é considerado a maior estrutura da América Latina sob lâmina d’água e vai se conectar na região do Terminal Marítimo São Joaquim (Ferry-Boat) e, no município de Vera Cruz, à região da Gameleira.

Investimento: Aproximadamente R$ 10 bilhões, conforme contrato da PPP (Parceria Público-Privada).

Início das obras: Junho de 2026.

Entrega: Junho de 2031.

Tecnologia: A construção envolverá tecnologias de engenharia chinesa.

A expectativa é que a construção deste equipamento gere aproximadamente 7.000 empregos diretos e indiretos.