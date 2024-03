Com prêmio acumulado, Mega-Sena pode pagar R$ 185 milhões neste sábado | A TARDE

Com prêmio acumulado, a Mega-Sena realiza um novo sorteio neste sábado, 2, às 20h. Para levar a bonificação total, que chega a R$ 185 milhões, o apostador deve acertar as seis dezenas sorteadas.

No último concurso, que aconteceu na quinta-feira, 29, ninguém levou o valor total do prêmio. Na ocasião, foram sorteados os seguintes números: 07, 20, 22, 29, 41 e 58.

Outros 152 apostadores acertaram cinco números, o que rendeu um prêmio de R$ 45.680,09 por aposta. Os 10.083 jogadores que ganharam com quatro números receberam R$ 983,74 cada um.

Para concorrer, é necessário pagar ao menos R$ 5, valor correspondente a uma aposta de seis números.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.