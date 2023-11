Comissão do Congresso aprova relatório da LDO de 2024 | A TARDE

A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional aprovou nesta terça-feira, 7, o relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2024. Entre os destaques do projeto lei, está a inclusão da meta de zerar o déficit fiscal.

Por seu um documento resumido, não estão inclusas todas as temáticas, mas já estabelece regras para o orçamento do ano que vem. A votação do relatório principal no colegiado deverá ser realizada na semana do dia 20 de novembro.

Uma modificação na proposta ainda poderá ser feita por emenda de iniciativa de deputados e senadores, que deverá ser acolhida pelo relator, deputado Danilo Forte (União-CE).

O objetivo de zerar o rombo nas contas públicas em 2024 está no PLDO enviado pelo governo ao Congresso em abril. A possibilidade de se alcançar a meta proposta, no entanto, provocou discussões dentro do governo e é motivo de dúvidas.