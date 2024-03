Como acessar o FGTS Digital? Confira passo a passo | A TARDE

O FGTS Digital já pode ser acessado online por empregadores para que tenham auxílio no recolhimento mensal de tributos dos funcionários.

A plataforma é formada por um conjunto de sistemas integrados que vai gerenciar os processos relacionados ao cumprimento da obrigação de recolhimento do FGTS.

O FGTS Digital permite usar o Pix como pagamento, a substituição do PIS para o CPF como identificador, entre outras soluções.

A ferramenta está disponível no site do Ministério do Trabalho e deve ser acessada com uma conta Gov.br. A entrada é permitida apenas para usuários com o selo de confiabilidade nível prata ou ouro.

Como acessar:

>>>Acesse o site do FGTS Digital e clique em "Entrar com Gov.br"

>>>Insira seu CPF no campo indicado;

>>>Insira sua senha e clique em "Entrar";

>>>Determine seu perfil de acesso, insira o CPF ou CNPJ no local indicado e clique em "Definir";

>>>Ao definir o perfil, é possível utilizar os principais recursos do site.

Função das páginas:

>>>Gestão de Guias: permite que o usuário gere ou consulte guias já geradas.

>>>Remuneração para fins rescisórios: permite que o usuário veja o histórico de remunerações do trabalhador;

>>>Consultas do Empregador: permite verificar informações como o recolhimento do FGTS de determinado trabalhador e guias.

>>>Estorno: permite consultar e solicitar estornos;

>>>Dados do Empregador: exibe informações pessoais do empreendedor disponíveis no FGTS Digital;

>>>Central de Mensagens: caixa de entrada que armazena todas as mensagens recebidas pelo empregador;

>>>Procurações: redireciona para o Sistema de Procurações Eletrônicas-SPE, local onde o empreendedor pode realizar a outorga ou manutenção de documentos;

>>>Notícias, Manuais e Dúvidas: onde ficam as atualizações do site, artigos e conteúdos que tiram dúvidas sobre a ferramenta

>>>Canais de atendimento: onde é possível preencher um formulário que direciona a um atendimento online pelo WhatsApp;