Concurso CNEN 2025: novo prazo de inscrições; salários de R$ 14 mil

O cronograma do concurso da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) sofreu alteração. As mudanças foram publicadas no Diário Oficial da União desta terça-feira, 25.

As inscrições, que começaram na terça-feira, seguem até o dia 16 de março, sendo realizadas no portal da banca organizadora, o Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES) - clique aqui para fazer a inscrição.

As remunerações iniciais variam entre R$ 4.867,27 e R$ 14.498, dependendo do cargo. As provas estão previstas para o dia 27 de abril.

Novo cronograma

A prova objetiva será aplicada no dia 4 de maio, enquanto as provas oral e de defesa de memorial terão a data provável de 11 de julho. O concurso oferece 150 vagas imediatas e cadastro reserva para os seguintes cargos: técnico em diversas áreas, analista em ciência e tecnologia, tecnologista e pesquisador, com salários que podem chegar até R$ 14.498.

As vagas são distribuídas entre Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais, Goiás e Brasília.