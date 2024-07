Concurso Unificado do TSE tem alteração na data de realização da prova

As inscrições do concurso seguem até o dia 18 de julho - Foto: Marcello Casal Jr. | Agência Brasil

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou nesta terça-feira, 16, a alteração na data de realização de prova do Concurso Público Nacional Unificado da Justiça Eleitoral, que seria aplicada inicialmente no dia 22 de setembro.

A data foi remarcada para o dia 8 de dezembro de 2024, e segundo o TSE, a mudança de data tem o objetivo de dar maior segurança aos candidatos e prazo para a preparação para as provas, assegurando o tempo necessário para a apuração dos resultados e garantir a pronta nomeação após a conclusão do certame.

A nova data de realização das provas também alterou o prazo para a nomeação dos aprovados, que agora está marcada para julho de 2025, um mês depois da divulgação do resultado final das provas, previsto para ser divulgado em junho de 2025.

“Esses prazos decorreram da necessidade que os realizadores do certame precisam para ultimar todas as providências e fases do concurso, além de formular as alterações decorrentes da ampliação do número de vagas inicialmente oferecidas”, aponta o tribunal.

O texto publicado hoje traz ainda algumas adequações ao conteúdo programático para alguns cargos. Em junho, o Tribunal Superior Eleitoral já tinha publicado a ampliação do número de vagas oferecidas no concurso.

Inscrições

As inscrições seguem até o dia 18 de julho no site do Cebraspe. A taxa de pagamento é de R$ 130,00 para o cargo de analista judiciário e R$ 85,00 para o cargo de técnico judiciário.

O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança), disponível no site do Cebraspe. A GRU Cobrança deverá ser impressa, para o pagamento da taxa de inscrição, após a conclusão do preenchimento da ficha de inscrição on-line.

Até o momento, 547 mil inscrições preliminares já foram feitas. As 412 vagas oferecidas no concurso de 2024 serão distribuídas nos quadros de pessoal de diversos Tribunais Eleitorais.