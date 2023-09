Confiança do consumidor brasileiro atinge maior patamar em nove anos

A confiança dos brasileiros está no maior patamar em nove anos. É o que aponta O Globo, a partir de dados do Índice de Confiança do Consumidor (ICC) do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre) e da Intenção de Consumo das Famílias (ICF) da Confederação Nacional do Comércio (CNC).

O ICC subiu 2 pontos em agosto e chegou a 96,8 pontos, o maior nível desde fevereiro de 2014, quando ficou em 97 pontos. Os dados apontam otimismo. Já o CNC mostra que a Intenção de Consumo das Famílias (ICF) subiu 1,4% em agosto e ficou acima dos 100 pontos — o maior nível desde abril de 2015 (102,9 pontos).

O Produto Interno Brasileiro (PIB) também foi positivo ao crescer 0,9% entre abril e junho, o triplo das projeções feitas pelo mercado. Segundo analisam os economistas, os dados põem ser otimistas para abrir caminhos para o consumo das famílias e um dinamismo maior à economia neste segundo semestre.

Inflação, desemprego e juros em queda são os três principais fatores que ajudam a explicar o aumento da confiança do consumidor.

“Tudo leva a crer que o segundo semestre será melhor que o primeiro. A percepção de que os juros vão continuar caindo, junto com os programas paralelos do governo, tende a causar um efeito positivo no bem-estar e consumo da população”, diz Fabio Bentes, economista sênior da CNC.