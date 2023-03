Confiança do empresariado baiano avançou em fevereiro

O Indicador de Confiança do Empresariado Baiano (ICEB), calculado pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) para monitorar as expectativas do setor produtivo do estado, marcou 94 pontos em fevereiro de 2023, numa escala que vai de -1.000 a 1.000 pontos.

Esta foi a quarta pontuação abaixo de zero seguida no ICEB, após três meses com resultados positivos, mantendo-se na zona de Pessimismo Moderado. O resultado para fevereiro indica que a confiança avançou 97 pontos em relação a janeiro.

Entre os setores, apenas um assinalou pontuação superior a zero no mês: a Agropecuária, com 31 pontos. As demais pontuações foram: Indústria, -96 pontos; Serviços, -126 pontos; e Comércio, -44 pontos.

Do conjunto de temas avaliados, os itens crédito, situação financeira e juros foram aqueles com as piores expectativas do empresariado baiano. Em contrapartida, as variáveis PIB nacional, exportação e vendas apresentaram os indicadores de confiança em situação menos desfavorável no mês.

Confira o boletim completo com as análises realizadas pela SEI referentes ao mês de fevereiro.