Confira prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda 2024 | A TARDE

Os contribuintes deverão realizar a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) 2024 (ano-base 2023) entre 15 de março e 31 de maio, conforme o calendário estipulado pela Receita Federal. O envio fora do prazo gera multa pelo atraso.

Outras regras do IRPF 2024 ainda serão anunciadas pela Receita. Os normativos que nortearão o envio das declarações deverão ser publicados até fevereiro.



São obrigados a entregar a declaração os contribuintes que receberam rendimentos tributáveis superiores a dois salários mínimos por mês — um total de R$ 28.559,70 por ano em 2023.

Mudança na faixa de isenção do Imposto de Renda

A partir deste ano, a faixa de isenção do Imposto de Renda será ampliada de R$ 1.903,98 para R$ 2.112. O valor estava congelado desde 2015. De acordo com essa receita, 13,7 milhões de contribuintes pessoas físicas estarão isentos do tributo a partir dessa mudança.

Outras regras

Quem recebe até dois salários mínimos (R$ 2.640) terá uma espécie de desconto automático de R$ 528, para ser incluído na faixa de isenção.

Com as mudanças na tabela, mesmo quem ganha mais de dois salários mínimos será afetado. Isso porque o imposto é cobrado apenas sobre os valores que ultrapassem as faixas isentas ou de tributação reduzida.

Ou seja: quem tem um salário de R$ 4 mil (e se encaixa na faixa 4) não pagará 22,5% sobre toda a parte tributável do salário, mas apenas sobre a parte acima da isenção.