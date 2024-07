Congresso da ABRH-BA vai abordar temas como produtividade sustentável

Isabella Camargo, autora do best-seller “Dá um tempo!: como encontrar limite em um mundo sem limites” - Foto: Bruna Veratti/Divulgação

O 19° congresso da ABRH Bahia, que acontece entre 18 e 19 de julho, em Salvador, vai abordar produtividade sustentável. O tema será apresentado pela jornalista Izabella Camargo, que trabalhou como repórter nas principais emissoras de TV do país.

A produtividade sustentável está relacionada com um movimento idealizado pela profissional após ter sofrido um Burnout, distúrbio caracterizado pelo esgotamento emocional e físico associado ao trabalho

No congresso da ABRH Bahia de 2024, Izabella explicará por que acreditar cegamente que é possível dar conta de todas as demandas profissionais acaba sendo um mito prejudicial. O evento acontecerá novamente no Centro de Convenções de Salvador, mais uma vez contando com apresentações e workshops práticos. Além disso, o encontro vai oferecer um ambiente propício para troca de vivências, networking e atualização sobre a área de recursos humanos, gestão de pessoas e liderança.

Dando seguimento a abordagem do mote “É Tudo Sobre Pessoas: Cultura, Inovação e Saúde”, o conceito criativo da 19ª edição do congresso apresenta o Estado como uma terra cheia de possibilidades – de solo fértil para novos negócios, mar cheio de perspectivas e oportunidades e com um povo capaz de resistir e inovar.

Sobre Izabella Camargo

Quatro vezes TEDx speaker,Izabela Camargo já apresentou palestras e treinamentos de segurança psicológica e gerenciamento do estresse para mais de 500 mil pessoas. Nessas ocasiões, a especialista aborda elementos para a educação em saúde mental de líderes e liderados no Brasil, Europa, África e EUA.

Apresentadora do “Interioriza”, programa de entrevistas exibido no seu canal no YouTube, e autora do best-seller “Dá um tempo!: como encontrar limite em um mundo sem limites”, ela também idealizou o Manifesto em prol da criação de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) no cuidado da saúde mental no ambiente de trabalho.

O manifesto envolve dois pilares centrais - apoio institucional para desenvolver uma cultura que reconheça a importância da saúde mental como estratégia do negócio; e responsabilidade compartilhada para dialogar, organizar, desenvolver e testar os equipamentos mais eficientes para cada área da economia.

Eleita maior influenciadora de RH pelo prêmio IBest em 2023, Izabella Camargo é ainda embaixadora da Associação Brasileira de Qualidade de Vida (ABQV) e do Instituto de Pesquisas & Estudos do Feminino (Ipefem), além de LinkedIn Top Voice.

Outros nomes confirmados

Além da jornalista, entre os participantes confirmados está o ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Claudio Brandão. Formado em Direito pela Universidade Católica de Salvador (UCSAL) e graduado pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), ele é doutro pela Universidade Autônoma de Lisboa. Na ocasião, o jurista abordará o que há de mais avançado no quesito das relações trabalhistas.

Outro nome garantido é o de Marcela Zaidem, Sócia e Diretora do G4 Educação, um dos principais cases brasileiros relacionados à educação corporativa. Ela compartilhará exemplos de implantação, e transformação de cultura institucional, através de novas tecnologias. Fundada em 2019, a companhia oferece encontros presenciais e virtuais para empreendedores e interessados em ter um negócio.

Já Ana Claudia Oliveira, VP de Relações Humanas da Continental Pneus Brasil/Argentina, apresentará ações de diversidade e inclusão adotadas pela empresa alemã com mais de 200 anos de história. Eleita uma das dez profissionais mais admiradas do Brasil e da América Latina, ela é outra referência do RH baiano a participar do 19º congresso da associação.

Concluindo os anúncios realizados até o momento, está Adriano Lima, Executivo sênior com passagens em posições globais de liderança e gestão de pessoas em empresas como Minerva Foods, Neon, Dasa, Itaú Unibanco, Mastercard, Unilever e Amil. Finalista do Top of Mind de 2024, na categoria diretor de RH do Ano, ele trará sua visão inovadora e estratégica para a área de recursos humanos.