Congresso do Departamento de Imagem Cardiovascular volta à Bahia

- Foto: Divulgação / SDE

Após 27 anos, o Congresso do Departamento de Imagem Cardiovascular (DIC) 2024, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, volta a ocorrer na Bahia. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) teve papel fundamental na articulação para a realização da 13ª edição em Salvador, que começa nesta quinta-feira (22).

Os cardiologistas Silvio Barberato, presidente do DIC; Rafael Modesto, presidente do 13º Congresso do DIC 2024 e André Almeida, ex-presidente do DIC, que será o homenageado do congresso, estiveram na SDE para agradecer o apoio nesta quarta-feira (21).

“Trazer um evento desse porte para o estado é importantíssimo. Traz conhecimento na área médica, gera network e estimula o turismo. O IBGE divulgou, neste mês de agosto, que a mais recente pesquisa mensal de serviços, aponta a liderança da Bahia no turismo nacional. Aumentar a movimentação de pessoas na cidade gera renda, movimentação econômica e tudo isso é desenvolvimento econômico”, afirma o secretário da pasta, Angelo Almeida.

Dr Silvio Barberato, presidente do DIC, diz que o apoio da Secretária de Desenvolvimento Econômico foi fundamental para que o congresso retornasse à Bahia após 27 anos. “Teremos cerca de 1.500 médicos cardiologistas, que trabalham com imagens cardiovascular. E o nosso objetivo é avançar o conhecimento nessa área e promover e cuidar da saúde do povo brasileiro, diminuir a doença cardiovascular, que é o que mais mata a nossa população”, finaliza.