Conheça as profissões mais promissoras para 2024 | A TARDE

Escolher qual carreira seguir ou mudar a área de atuação são decisões importantes que exigem análise, pesquisas e costumam ocupar a cabeça de muita gente na reta final do ano. Para 2024, de acordo com o relatório da Robert Half, consultoria especializada em recrutamento e seleção, os segmentos de agronegócio, tecnologia, varejo, recursos humanos, finanças e contabilidade vão liderar as contratações de profissionais no próximo ano. Devido a isso, as profissões como a de engenheiro, analista de marketing e planejador financeiro são escolhas promissoras.

Além disso, na Bahia, de acordo com Reiva Melo, executiva de vendas da Robert Half no estado, deve haver maior demanda por profissionais de Logística, considerando-se a descentralização das operações que antes se concentrava muito no Sudeste e no Sul do país. Outra área que deve movimentar contratações é a de energias renováveis, devido à importância do Nordeste na produção, bem como a de TI, mineração e infraestrutura, destaca Reiva.

O segmento de planejamento financeiro familiar e de empresas também está em ascensão. Para Victor Tude, planejador financeiro há quatro anos, o processo de crescimento da profissão está diretamente atrelado ao aumento da quantidade de conteúdos nas redes sociais sobre finanças e investimentos. Além disso, o cenário pós-pandêmico também fez com que o planejadores financeiros passassem a ser mais requisitados.

“A população está começando a entender que ela precisa de um profissional que esteja sentado ao lado dela na mesa. À medida em que vamos conversando mais sobre dinheiro, há aumento de interesse. A pandemia também fez com que muitas pessoas percebessem a necessidade de estar bem planejado para passar por imprevistos e, outras, precisaram de assessoria para lidar melhor com os investimentos”, explica.

A atuação como planejador financeiro pode ser feita através de instituições financeiras, como bancos e corretoras, ou de forma autônoma, modelo este que, segundo Tude, é o que mais vem crescendo no Brasil, principalmente devido à potencialização do virtual. Temas como investimentos, gestão de risco, orçamento pessoal e familiar, planejamento para aposentadoria e viagens são exemplos do que pode ser tratado entre o profissional e cliente.

Letícia Carvalho atua há nove anos em outra área apontada como promissora para o ano que vem: a de analista de marketing. Segundo ela, ter uma presença online é vital para as empresas, já que, “quem não é visto, não é lembrado”. Esse é um dos motivos pelos quais acredita que a sua profissão tem ganhado força e continuará em alta no ano seguinte.

“A tendência, de fato, é isso se intensificar. Depois da pandemia, por exemplo, a necessidade de uma presença online cresceu, o nosso modelo de consumo também mudou. Portanto, é crucial o papel do analista de marketing, para garantir que as empresas tenham um bom posicionamento na internet”, pontua.

Para trabalhar como analista de marketing é necessário ter formação em algum curso de comunicação, como publicidade e propaganda, marketing ou jornalismo, fora especializações e cursos essenciais para profissionais da área, ao exemplo das técnicas de SEO (Search Engine Optimization – otimização de mecanismos de busca). Além das agências e empresas, analistas de marketing conseguem ganhar dinheiro por fora, através dos famosos “freelas”.

Se manter em constante atualização, de acordo com Letícia, é o grande segredo para garantir sucesso na área. “É um mercado que muda o tempo inteiro. De dois anos para cá, mudou muito e vai continuar em processo de mudança. Então, precisa gostar de estudar e mergulhar no universo”, aconselha. Ser criativo também é um grande diferencial, completa a analista de marketing.

Carreiras ligadas ao domínio de tecnologia, associadas, inclusive, ao agronegócio, também virão com força total em 2024. De acordo com Stanley Oliveira, pesquisador e chefe-geral da Embrapa Agricultura Digital, profissões como engenheiro agrônomo, gestor de mídias sociais, analista de cibersegurança, especialista em inteligência artificial e cientista de dados são algumas das que serão bastante requisitadas no ano que vem.

“Com a transformação digital, a tecnologia chegou ao campo. É preciso que haja, porém, além de tecnologia digital, capacitação para entender como aquela tecnologia será útil para a vida do produtor. Então, o que tem acontecido é a busca por profissionais qualificados”, explica Stanley.

Mercado de trabalho

Vitor Igdal, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-BA), reforça que, independente da área desejada, é importante pôr em prática estratégias para se diferenciar e garantir sucesso no mercado de trabalho, como domínio de outros idiomas, desenvolvimento pessoal e proatividade.

“Hoje em dia, quem não tem o inglês, por exemplo, está atrás dentro da competitividade empresarial. Além disso, investir no reforço da liderança, relacionamento interpessoal, autoconhecimento e inteligência emocional são diferenciais. Por fim, ser proativo, não esperar que peçam para fazer algo, é a atitude que mais contribui para promoções”, pontua.

O presidente da ABRH-Bahia também destaca a importância de profissionais se associarem à sua classe, como através de conselhos, e buscarem espaço para atuar nessas associações. “Implementar projetos e desenvolver networking será essencial para o ano de 2024. Conhecimento, hoje em dia, não é um diferencial, mas sim colocar o conhecimento em prática”, evidencia.

