Consumo de Lares cresce 2,47% no primeiro semestre

O consumo nos lares brasileiros teve alta de 2,47% no fechamento do primeiro semestre de 2023, segundo aponta a Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS). Os dados são deflacionados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e contempla todos os formatos e canais operados pelos supermercados.

Na comparação junho ante maio, o indicador apresentou alta de 0,55%, enquanto representa um crescimento de 6,96% em relação a junho de 2022.

“Registramos um consumo consistente e gradual até o fim do semestre favorecido pelo recuo do desemprego, de reajustes salariais, da consolidação dos programas de transferência de renda. Para os próximos meses, se mantidas a menor pressão da inflação sobre a cesta de alimentos, o consumo tende a ser crescente, pois há datas importantes que incentivam o consumo como o Dia dos Supermercados, a Black Friday e as festas de fim de ano”, analisa o vice-presidente da ABRAS, Marcio Milan.

Segundo levantamento apresentado nesta quinta-feira, 27, foram destaques para o registro da alta no consumo, o montante de cerca de R$ 85,4 bilhões em recursos dos programas de transferência de renda do governo federal: Bolsa Família, Primeira Infância (a partir de março) e o Benefício Variável Familiar (a partir de junho) e os Auxílios Gás pagos em fevereiro (R$ 112,00), abril (R$ 100,00) e junho (R$ 109,00).

Ainda conforme dados da Abras, o valor da cesta de 35 produtos de largo consumo como alimentos, bebidas, carnes, produtos de limpeza, itens de higiene e beleza, registraram recuo de -1,75% no fechamento do semestre.

Em junho, todas as regiões pesquisadas registraram deflação nos preços da cesta, que passou de R$ 750,22 em maio para R$ 741,23, um recuo de -1,20%, na média nacional. Na análise regional, a maior queda no indicador ocorreu na região Norte (-2,11%), seguida do Centro-Oeste (-2,09%), Nordeste (-1,51%), Sudeste (-1,17%) e Sul (-0,30%)

Há expectativa da ABRAS para o segundo semestre é de que o consumo de lares seja movimentado também pelo pagamento do 13º dos trabalhadores com carteira assinada, o pagamento de três lotes de restituições do Imposto de Renda 2023 somados à manutenção dos programas de transferência de renda.