Conta de luz continua com bandeira verde em junho, diz Aneel

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) divulgou nesta sexta-feira, 26, que a conta de luz seguirá com a bandeira verde em junho no país. Essa bandeira está em vigor desde 16 de abril do 2022, ou seja, há mais de ano.

A previsão da Aneel é que, pelo menos até o fim deste ano, a bandeira da conta de luz não deve ser alterada. Isso porque, de acordo com dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), os reservatórios do país estão com nível alto de armazenamento, entre 82,87% e 98,67%.

"A Aneel atualiza constantemente suas projeções de acionamento das bandeiras tarifárias e, com os dados até aqui disponíveis, se considera bastante provável o acionamento da bandeira verde para todo o ano de 2023", diz a agência em nota.

A projeção do ONS é ao final do período seco deste ano, que acontece de maio a outubro, estar com o melhor nível de armazenamento na série histórica, com percentuais dos reservatórios variando entre 70,4% e 81,6%. Após isso, em novembro, deve começar o período chuvoso.