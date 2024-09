Conta de luz fica mais cara a partir deste domingo, 1º

O principal motivo para a adoção da bandeira vermelha é a necessidade de acionar usinas termelétricas - Foto: Divulgação

A partir deste domingo, 1º, a conta de luz deve subir para os consumidores brasileiros, após a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) determinar bandeira tarifária vermelha patamar 2 para o mês de setembro.

Com essa mudança, haverá acréscimo de R$ 7,877 para cada 100 KWh consumidos. O principal motivo para a adoção da bandeira vermelha é a necessidade de acionar usinas termelétricas, que têm custos de operação mais elevados.

Essa decisão segue recomendação do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) devido à redução nos níveis dos reservatórios das hidrelétricas, ocasionada pela escassez de chuvas e temperaturas acima da média histórica no país

Segundo a Aneel, a combinação de fatores como o GSF (risco hidrológico) e o aumento do Preço de Liquidação de Diferenças (PLD) contribuíram para a necessidade de acionar a bandeira vermelha patamar 2.



“Esse cenário de escassez de chuvas, somado ao mês com temperaturas superiores à média histórica em todo o país, faz com que as termelétricas, com energia mais cara que as hidrelétricas, passem a operar mais”, explicou a agência.