Contas do setor público tem déficit de R$ 119 bi em 2023, diz BC | A TARDE

As contas do setor público registraram um déficit primário de R$ 119,55 bilhões nos doze primeiros meses de 2023, equivalente a 1,22% do Produto Interno Bruto (PIB). Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 5, pelo Banco Central (BC).

Nos doze meses encerrados em novembro, o setor público consolidado foi deficitário em R$131,4 bilhões, equivalente a 1,22% do PIB (0,15 p.p. do PIB superior ao déficit acumulado nos doze meses encerrados em outubro).

No período correspondente de 2022, as contas públicas haviam apresentado um superávit de R$ 137,8 bilhões, equivalente a 1,5% do Produto Interno Bruto (PIB). A deterioração no acumulado deste ano, portanto, totalizou um déficit de R$ 257,36 bilhões.

Com o resultado, o déficit parcial acumulado no ano representa o desempenho mais desfavorável para este período desde 2020, que fez com que o governo aumentasse os gastos para conter a pandemia. O déficit primário significa dizer que há mais gastos do que arrecadação, sem incluir os juros da dívida pública.