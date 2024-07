Contas públicas têm déficit de R$ 63,9 bilhões em maio

Em 2022, o mês apresentou déficit de R$50,2 bilhões - Foto: Marcello Casal Jr | Agência Brasil

As contas do setor público consolidado registraram um déficit primário de R$ 63,9 bilhões em maio deste ano, segundo divulgou o Banco Central do Brasil nesta sexta-feira, 30. Em 2022, o mês apresentou déficit de R$50,2 bilhões.

O déficit primário é quando as receitas com impostos ficam abaixo das despesas, desconsiderando os juros da dívida pública.

O Governo Central, os governos regionais e as empresas estatais registraram déficits respectivos de R$60,8 bilhões, R$1,1 bilhão, e R$2,0 bilhões. Em doze meses, o setor público consolidado acumulou déficit de R$280,2 bilhões, equivalente a 2,53% do PIB e 0,11 p.p. do PIB superior ao déficit acumulado nos doze meses até abril.

De acordo com o BC, o déficit de maio das contas públicas foi resultado do desempenho das contas do governo federal, dos estados, municípios e também das empresas estatais.

Os juros nominais do setor público não financeiro consolidado, apropriados por competência, somaram R$74,4 bilhões em maio de 2024, comparativamente a R$69,1 bilhões em maio de 2023.

No acumulado em doze meses até maio deste ano, os juros nominais alcançaram R$781,6 bilhões (7,04% do PIB), comparativamente a R$695,6 bilhões (6,64% do PIB) nos doze meses até maio de 2023.

Nos cinco primeiros meses deste ano, ainda segundo o BC, as contas públicas registraram um déficit de R$ 2,6 bilhões, ou 0,06% do PIB, contra um resultado positivo de R$ 28,5 bilhões (0,65% do PIB) no mesmo período do ano passado.

Para 2024, a meta fiscal, fixada pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), é de um déficit de até R$ 13,31 bilhões para as contas do setor público consolidado (governo, estados, municípios e empresas estatais).