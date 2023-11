Copom reduz Selic para 12,25% ao ano | A TARDE

Em decisão unânime, o Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central do Brasil, decidiu reduzir em 0,5 p.p na taxa de juros básicos, a Selic. Com isso, a taxa passa de 12,75% para 12,25% ao ano, o terceiro corte consecutivo de juros no mesmo ritmo de 50 pontos base.

A decisão já era esperada pelo mercado. Segundo o Banco Central, a redução levou em conta o ambiente externo adverso, “em função da elevação das taxas de juros de prazos mais longos nos Estados Unidos, da resiliência dos núcleos de inflação em níveis ainda elevados em diversos países e de novas tensões geopolíticas”.

Sobre o cenário doméstico, o BC avalia que o conjunto dos indicadores de atividade econômica segue consistente com o cenário de desaceleração da economia nos próximos trimestres antecipado pelo Copom. “A inflação cheia ao consumidor manteve trajetória de desinflação, mas segue acima do intervalo compatível com o cumprimento da meta de inflação, enquanto as medidas mais recentes de inflação subjacente ainda se situam acima da meta para a inflação”.

A expectativa do banco é de que a inflação caia em torno de 4,6%, 3,9% e 3,5% em 2023, 2024 e 2025, consecutivamente conforme foram apuradas pela pesquisa Focus. As projeções de inflação do Copom em seu cenário de referência situam-se em 4,7% em 2023, 3,6% em 2024 e 3,2% em 2025. As projeções para a inflação de preços administrados são de 9,3% em 2023, 5,0% em 2024 e 3,6% em 2025.