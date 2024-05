Coteminas, parceira da Shein, entra em recuperação judicial | A TARDE

A Justiça de Minas Gerais aceitou, e a empresa do ramo têxtil Coteminas, entrou nesta quarta-feira, 9, em recuperação judicial para quitar uma dívida líquida de R$ 1,1 bilhão. Desde 2021, no fim da pandemia, o grupo já apresentava problemas financeiros quando os papeis da companhia caíram em 90%.

De acordo com Coteminas, a decisão levou em conta a alegação do fundo de investimento em participações (FIP) de vencimento antecipado das debêntures emitidas pela Ammo Varejo, que faz parte do mesmo grupo.

A parceira da varejista chinesa Shein no Brasil pertence ao presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes da Silva, e é dona das marcas Artex, MMartan e Santista.

Em nota, a empresa afirmou que “conseguirá a sua restruturação financeira e de todas as empresas do grupo”.Com o protocolo de recuperação, as ações e execuções do grupo ficam suspensas temporariamente. “Com a concessão do pedido, a companhia entende que conseguirá a sua reestruturação financeira e de todas as empresas do grupo”, escreveu a empresa.

Publicações relacionadas