CrediAfro fortalece o empreendedorismo negro baiano

Manicure e palestrante Monalisa Franco é beneficiária da linha de crédito para empreendedores negros, CrediAfro - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

“Costumo dizer que eu sou uma desafiadora, porque me mexo muito para fazer as coisas acontecerem”, afirma a manicure, empresária e mentora, Monalisa Franco (@monalisanailclassica), de 28 anos. “A virada que o CrediAfro trouxe para a minha vida tem sido tão intensa que às vezes fico me perguntando se tudo isso está acontecendo mesmo. Sou prova do quanto esses tipos de iniciativas vindas do governo dão uma chance enorme de mudar a vida de muitos jovens empreendedores que, muitas vezes, só precisam de uma chance.”

Monalisa está entre os 93 afroempreendedores que já foram beneficiados pelo CrediAfro, linha de crédito especial que busca fortalecer o empreendedorismo negro baiano. A iniciativa é do governo do Estado da Bahia e é realizada por meio de parceria entre a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromi) e a Agência de Fomento do Estado da Bahia (Desenbahia). Desde 2023, quando foi lançado, o CrediAfro já alcançou a marca de R$ 2,2 milhões investidos, oferecendo empréstimos de até R$ 50 mil, com juros abaixo de 1% ao mês e sem burocracia.

O empréstimo que Monalisa fez há quase um ano, por exemplo, foi de R$ 16 mil. Um pouco antes, havia conseguido R$ 32 mil de crédito da Desenbahia e da linha de crédito Credimais. “Eles permitiram que eu unisse os dois e me deram um ano para começar a pagar, nem acreditei quando soube”, lembra. “Os juros são muito baixos e eles buscam facilitar todo o processo”, conta a jovem, que atende em domicílio e que, com esse dinheiro, investiu em cursos e material.

“Hoje moro em um lugar bem melhor, cuido da minha irmã Maria, de 11 anos, consegui comprar minha moto, que era uma das minhas metas desde o início, e também sou mentora do Sebrae, ensinando várias mulheres sobre o mercado da beleza”, afirma a empresária, que aprendeu o ofício aos 14 anos. “Isso tudo aconteceu muito rápido, mas não sem esforço. Um esforço que continuo fazendo ainda hoje, pois quero crescer ainda mais.”

Criatividade

“A juventude baiana negra é altamente criativa e pulsa por boas oportunidades de escoar essa criatividade”, avalia a empresária Sandra das Neves Souza, proprietária da Candaces Moda Afro (@candacesmodaafro), ateliê de roupas e acessórios criado em 2013 por ela e por sua mãe, Ana Cristina Neves. “Ações do governo que viabilizem a autonomia financeira dessa juventude são de extrema importância, fazendo com que mais e mais jovens se espelhem e entendam que sempre há uma saída para além do que o mercado pode oferecer.”

Em março deste ano a empresária, que é formada em administração, conseguiu um crédito de R$ 30 mil no CrediAfro. O destino do dinheiro? A criação e produção de uma nova coleção de produtos de forma planejada, terceirizando os processos de produção e ampliando a quantidade de peças produzidas, aumentando a distribuição das peças nas lojas colaborativas, e participação mais efetiva nas feiras e eventos.

“Meus pais, como bons baianos, sempre tiveram uma veia empreendedora muito latente, então ter um negócio próprio sempre foi um sonho”, conta a empresária. “Hoje, tenho orgulho de todo o caminho que percorremos até aqui, embora árduo em muitos momentos.”

Hoje, os produtos da Candaces podem ser encontrados na loja Afroncentrados (Shopping Bela Vista), na Casa Criativa Emperifa (São Paulo) e na loja Afrocolab (Shopping da Bahia).

A Rede de Lojas Colaborativas do Empreendedorismo Negro (Afrocolab) é outra iniciativa da Sepromi e tem como objetivo fortalecer a geração de renda dos afroempreendimentos, oferecendo um espaço para exposição e venda de produtos de cerca de 50 marcas lideradas por pessoas negras – com lojas nos Shoppings da Bahia e Barra. Em breve, serão inauguradas outras unidades em estações rodoviárias, de metrô e aeroportos, em Salvador e no interior.

“A juventude baiana é muito expressiva em quantidade, por isso é essencial que esses jovens, sobretudo os negros, se vejam como potentes e tenham oportunidades”, afirma o coordenador da Coordenação Geral de Políticas de Juventudes do GOV-BA (Cojuve), Nivaldo Millet. Para cada um que tem essa oportunidade de investir em sua vida e carreira, há muitos outros jovens negros o fazendo de inspiração. O próprio Millet, de 26 anos, é um exemplo. “Quando o outro jovem se ver potente após ações minhas, sinto forte a responsabilidade, pois sei que abrir caminhos não é fácil”, explica.

Necessidade

“Sabemos que, para muitos, empreender não é apenas uma escolha, mas uma necessidade diante das barreiras impostas pelo mercado de trabalho”, acrescenta a titular da Sepromi, Ângela Guimarães. “A Política Estadual de Fomento ao Empreendedorismo de Negros, Negras e Mulheres, instituída pela Lei nº 13.208/2014, visa justamente a enfrentar essas barreiras, promovendo inclusão, produtividade e desenvolvimento sustentável.” A secretária ressalta ainda que a importância do CrediAfro vai além do simples acesso ao crédito, pois ele representa uma oportunidade real de transformação econômica e social, permitindo que esses empreendedores não apenas mantenham seus negócios, mas também ampliem suas atividades, gerando emprego e renda em suas comunidades. “É uma iniciativa que reflete nosso compromisso em criar um ambiente onde o empreendedorismo negro possa florescer e contribuir para o desenvolvimento econômico da Bahia, mostrando que, com o apoio certo, é possível superar as adversidades e prosperar”, afirma.

SERVIÇO

CREDIAFRO www.ba.gov.br/sepromi Para ter acesso, o empreendedor deve realizar o cadastro no site da Sepromi e ficar atento à convocação, por e-mail, para a oficina de orientação. Em seguida, deve enviar a documentação obrigatória e aguardar o resultado da análise de crédito. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo WhatsApp (71) 98225-3967, de segunda a sexta, das 9 às 17 horas.

AFROCOLAB www.ba.gov.br/sepromi Podem participar empreendimentos de diversos segmentos, como moda, decoração e estética. A avaliação dos inscritos levará em conta critérios como inovação, criatividade, expressão identitária, qualidade e responsabilidade ambiental. O edital de convocação é divulgado no site da Sepromi.

“Futuro será consequência das ações para a juventude”, diz Jerônimo

Celebrado em 12 de agosto, o Dia Internacional da Juventude tem como objetivo comemorar conquistas, reconhecer desafios, e apoiar as aspirações e os projetos de futuro dos jovens. E, neste ano, a data ficou marcada na Bahia pela assinatura, pelo governador Jerônimo Rodrigues, de uma série de atos voltados para essa parcela da sociedade, com entregas ofertadas às juventudes do estado ao longo de todo o mês.

“Estou chamando a responsabilidade para o meu governo, para que cada secretaria do meu governo compreenda a importância das políticas para a juventude”, afirma Jerônimo. “E não estou tratando numa dimensão de futuro, é agora. Eu quero as ações para a juventude agora. O futuro será consequência disso.” Entre essas ações está a autorização para a constituição do Comitê Institucional de Juventude do Estado (Coijuve), o primeiro do Brasil, que, entre outras atribuições, vai analisar a compatibilidade das medidas previstas na Política Estadual de Juventude com as deliberações das conferências desta população.

“A pauta da política pública para a juventude é prioridade nesse governo, ela é transversal”, destaca o coordenador-geral do Cojuve, Nivaldo Millet, ressaltando o pioneirismo da Bahia na criação do comitê, modelo que precisa ser replicado em outras unidades da Federação. “São 3,5 milhões de jovens, meninos, meninas, diversos, que alcançam ações de todo o estado. É por isso que nós precisamos de todo governo alinhado, debatendo a política pública para a juventude.”